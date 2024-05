Knapper Heimsieg für FC Eisenkappel gegen SGA Sirnitz

Spielberichte

In einer packenden Begegnung der 26. Runde in der Unterliga Ost (KTN) besiegte FC Eisenkappel die Gäste von SGA Sirnitz mit einem knappen 3:2. Der Spieltag bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und eine spannende Wendung in den letzten Minuten, welche das Ergebnis zugunsten der Heimmannschaft entschieden.

Starke Anfangsphase und Führungsausbau

Das Spiel begann dynamisch. Die Heimmannschaft setzte von Beginn an auf offensive Akzente und wurde dafür bereits in der 22. Minute belohnt. Julian Rumpf erzielte das erste Tor für FC Eisenkappel. Diese frühe Führung gab dem Spiel einen ersten entscheidenden Impuls.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 38. Minute, bauten die Gastgeber ihre Führung weiter aus. Tobias Simon Lamprecht, der durch eine hervorragende Einzelleistung glänzte, überwand den Torhüter von SGA Sirnitz mit einem scharfen Schuss markierte das 2:0 für FC Eisenkappel. Doch die Freude über den scheinbar sicheren Vorsprung währte nicht lange.

Sirnitz schlägt zurück, doch Eisenkappel behält die Oberhand

Die Gäste aus Sirnitz zeigten sich unbeeindruckt von dem Rückstand und kamen noch vor der Halbzeit zum Anschlusstreffer. In der 40. Minute nutzte Manuel Tialler eine Unachtsamkeit in der Abwehr von FC Eisenkappel und traf zum 2:1. Dieses Tor kurz vor der Pause gab SGA Sirnitz neuen Aufwind für die zweite Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel geprägt von intensiven Mittelfeldkämpfen und Chancen auf beiden Seiten. In der 80. Minute gelang es Adriano Bilandzija von SGA Sirnitz, den Ausgleich zu erzielen. Nach einem schnellen Gegenstoß schloss er gekonnt zum 2:2 ab, was die Spannung auf den Siedepunkt trieb.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 82. Minute. David Smrtnik wurde zum Helden des Tages für FC Eisenkappel, als er mit einem präzisen Schuss den Ball zum 3:2 Endstand ins Netz jagte. Dieses Tor nicht nur sicherte den drei Punkten für FC Eisenkappel, sondern begeisterte auch die Heimfans, die ihre Mannschaft frenetisch feierten.

