"Dreier" in Ferlach: St. Andrä / Lav. feiert klaren Sieg in der Fremde

Details Samstag, 18. Mai 2024 19:56

Im Rahmen der 26. Runde der Unterliga Ost (KTN) trat DSG Ferlach gegen die Gäste von St. Andrä / Lav. an. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und gewannen das Spiel mit 4:0. Die Heimmannschaft konnte trotz Heimvorteil nicht überzeugen und musste sich einer starken Offensive der Gegner beugen.

Anfangsphase und erster Durchbruch

Bereits in der ersten Minute des Spiels zeigte St. Andrä / Lav., dass sie gekommen waren, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen, als der Anpfiff ertönte. Die Heimmannschaft, DSG Ferlach, versuchte dagegenzuhalten, fand jedoch nicht sofort ins Spiel. Dies gab den Gästen die Möglichkeit, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Der Druck von St. Andrä / Lav. führte schließlich in der 19. Minute zum Erfolg, als Emilio Peter Pirker das 1:0 erzielte. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest des Spiels an und zeigte die Entschlossenheit der Gäste.

Klare Sache in Abschnitt zwei

Nach der Halbzeitpause, in der es 1:0 für die Gäste stand, intensivierten sich die Bemühungen von St. Andrä / Lav., das Ergebnis zu ihren Gunsten auszubauen. In der 70. Minute baute Shendrit Rexhaj mit seinem ersten Tor des Tages die Führung zum 2:0 aus. Nur eine Minute später, in der 71. Minute, erzielte Moritz Petschenig das 3:0, und kurz darauf, in der 76. Minute, setzte Shendrit Rexhaj mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0.

Unterliga Ost: Ferlach : St. Andrä / Lav. - 0:4 (0:1)

76 Shendrit Rexhaj 0:4

71 Moritz Petschenig 0:3

70 Shendrit Rexhaj 0:2

19 Emilio Peter Pirker 0:1

