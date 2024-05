Spektakulärer Torrausch: SK Maria Saal ringt SC St. Stefan mit 6:5 nieder

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:06

In einem atemberaubenden Spiel der Unterliga Ost, das an Spannung kaum zu überbieten war, setzte sich SK Maria Saal in einer wahren Torschlacht mit 6:5 gegen SC jobcreativ St. Stefan durch. Ein Match, das mit elf Toren und zahlreichen Wendungen die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte.

Frühe Führung und ein Eigentor sorgen für Vorsprung

Die Hausherren, SK Maria Saal, legten einen Blitzstart hin, als Günther Zussner bereits in der ersten Spielminute das 1:0 erzielte. Die Maria Saaler ließen nicht locker und bauten ihren Vorsprung in der 16. Minute weiter aus, als Patrick Marzi zum 2:0 traf, wobei der Abwehrspieler der Gäste den Ball unglücklich ins eigene Netz lenkte. Christoph Orasch erhöhte auf 3:0 für Maria Saal in der 30. Minute.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang SC St. Stefan jedoch der Anschlusstreffer. Mirel Sinanovic nutzte eine Schwäche in der Abwehr der Heimmannschaft und traf zum 3:1, was den Gästen Hoffnung für die zweite Halbzeit gab.

Eine zweite Halbzeit voller Überraschungen und ein dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Treffer für die Maria Saaler durch Günther Zussner, der in der 48. Minute zum 4:1 traf. Doch St. Stefan zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Innerhalb von 20 Minuten gelangen den Gästen drei Tore durch Denis Harter (60. Minute), Mirel Sinanovic (65. Minute) und Lorenz Rink (68. Minute), die das Spiel auf 4:4 ausglichen.

Andreas Eberdorfer brachte Maria Saal in der 81. Minute erneut in Führung, doch dieser Vorsprung hielt nicht lange. Patrick Marzi glich für St. Stefan in der 86. Minute zum 5:5 aus, bevor Jakov Mrsic in der 89. Minute das entscheidende Tor zum 6:5 für SK Maria Saal schoss. Dieses Tor, das kurz vor dem Ende fiel, sicherte den Maria Saalern einen dramatischen und hart erkämpften Sieg in einem Spiel, das in die Annalen der Liga eingehen wird.

Unterliga Ost: Maria Saal : St. Stefan - 6:5 (3:1)

89 Jakov Mrsic 6:5

86 Patrick Marzi 5:5

81 Andreas Eberdorfer 5:4

68 Lorenz Rink 4:4

65 Mirel Sinanovic 4:3

60 Denis Harter 4:2

48 Günther Zussner 4:1

42 Mirel Sinanovic 3:1

30 Christoph Orasch 3:0

16 Eigentor durch Patrick Marzi 2:0

1 Günther Zussner 1:0

