Spannendes Unentschieden: DSG Sele Zell und FC St. Michael/Lav. trennen sich 2:2

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 22:52

In einer intensiven Begegnung der 26. Runde in der Unterliga Ost (KTN) trennten sich DSG Sele Zell und St. Michael/Lav. mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Der Kampfgeist beider Teams war deutlich spürbar, und die Fans wurden mit einem spannenden Spiel belohnt, in dem die Führung mehrmals wechselte.

Früher Schock und die Antwort von Sele Zell

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Michael Six für die Gäste von St. Michael/Lav. bereits in der 8. Minute das Führungstor erzielte. Dieses frühe Tor setzte die Heimmannschaft unter Druck, jedoch ließen sich die Spieler von Sele Zell nicht entmutigen und fanden bald ihren Rhythmus. Nach einer halben Stunde intensiven Spiels und mehreren verpassten Chancen gelang es Anze Jelar in der 38. Minute, den Ausgleich zu erzielen. Dieses Tor gab dem Team von DSG Sele Zell neuen Schwung, und das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener.

Spannende zweite Halbzeit mit wechselnder Führung

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Gastgeber entschlossener und konnten ihre Leistung weiter steigern. Paul Simon Certov brachte DSG Sele Zell in der 47. Minute erstmals in Führung. Mit einem präzisen Schuss überwand er den gegnerischen Torwart und sorgte für jubelnde Fans im Stadion. Doch die Freude währte nicht lange, denn Michael Six, der bereits das erste Tor für die Gäste erzielt hatte, zeigte erneut seine Klasse. In der 52. Minute traf er zum 2:2. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Bemühungen beider Seiten, den Siegtreffer zu erzielen, doch keines der Teams konnte den entscheidenden Durchbruch erzielen.

Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Unterliga Ost: Sele Zell : St. Michael/L. - 2:2 (1:1)

52 Michael Six 2:2

47 Paul Simon Certov 2:1

38 Anze Jelar 1:1

8 Michael Six 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.