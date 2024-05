Umkämpfter Sieg für SC St. Stefan gegen DSG Sele Zell

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:41

In einem packenden Freitags-Match der 27. Runde in der Unterliga Ost setzte sich der SC St. Stefan mit einem eindrucksvollen 4:2 gegen die Gäste von DSG Sele Zell durch. Ein Spiel, das nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Wendungen und spannenden Momente die Zuschauer fesselte. Die Heimmannschaft konnte dabei zweimal einen Rückstand aufholen und sich letztendlich durchsetzen.

Erste Halbzeit: Ein Kampf um die Vorherrschaft

Der Startpfiff ertönte und beide Teams zeigten sofort, dass sie hier waren, um zu gewinnen. DSG Sele Zell überraschte die Gastgeber und die Fans, indem sie in der 6. Minute durch einen schnellen Vorstoß das erste Tor des Spiels erzielten - David Mak traf. Der frühe Rückstand schien SC St. Stefan jedoch nicht zu entmutigen. Stattdessen antworteten sie mit verstärkter Offensive und erzielten in der 33. Minute den Ausgleich durch Simon Michael Gartner . Der Elan der Heimmannschaft hielt an, und kurz vor der Pause, in der 45. Minute, verwandelten sie durch Mirel Sinanovic einen Elfmeter zum 2:1. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für SC St. Stefan, aber das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Zweite Halbzeit: Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause suchte SC St. Stefan die Entscheidung und fand sie in der 78. Minute, als sie das 3:1 markierten und damit ihren Vorsprung ausbauten - Stefan Willibald Stromberger traf. Doch DSG Sele Zell gab sich nicht geschlagen. Nur wenig später, in der 81. Minute, nutzten sie einen Elfmeter, um den Spielstand auf 3:2 zu verkürzen und Hoffnung in die Reihen der Gästefans zu bringen - Anze Jelar trat an und verwandelte. Die Spannung auf dem Spielfeld und den Rängen war greifbar, als das Spiel auf die letzten Minuten zuging.

Trotz der Bemühungen von DSG Sele Zell, den Ausgleich zu erzielen, gelang es SC St. Stefan in der Nachspielzeit, den Sack zuzumachen. Ein weiteres Tor in der 90. Minute durch Stefan Willibald Stromberger besiegelte den 4:2-Endstand und ließ die Fans von SC St. Stefan in Jubel ausbrechen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Kontschsupporter! erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.