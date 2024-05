Leader SC St. Veit siegt auch bei St. Michael/B.

Spielberichte

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 27. Runde der Unterliga Ost setzte sich der SC St. Veit am Freitag auswärts gegen die ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg mit einem überzeugenden 3:1 durch. Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Leistung und ließen den Gastgebern nur wenig Raum zur Entfaltung. Trotz eines späten Tors von St. Michael/Bl. konnte SC St. Veit den Sieg souverän nach Hause fahren.

Anfangsphase und Führungstreffer von SC St. Veit

Das Spiel begann energiegeladen, mit einem frühen Anpfiff, der die Spannung auf das bevorstehende Duell einläutete. Bereits in der 10. Minute nutzte Tobias Revelant einen Ballverlust im Mittelfeld von St. Michael/Bl., um nach einem präzisen Steckpass die Führung für SC St. Veit zu erzielen. Dieser frühe Rückstand setzte die Heimmannschaft unter Druck und zwang sie zu mehr Offensivaktionen, welche jedoch in der ersten Halbzeit nicht fruchteten. Trotz einiger guter Ansätze und einer fast erfolgreichen Distanzchance von Unterwurzacher kurz vor der Halbzeitpause blieb es beim 0:1.

SC St. Veit baut die Führung aus

In der zweiten Halbzeit erhöhte SC St. Veit den Druck weiter. In der 66. Minute war es Heiko Norbert Springer, der mit einer beeindruckenden Einzelleistung das 0:2 erzielte. Diese Szene zeigte die technische Überlegenheit und das Selbstvertrauen von SC St. Veit. Trotz der Versuche von St. Michael/Bl., ins Spiel zurückzufinden, war es Alexander Hofer, der in der 80. Minute nach einem weiteren Fehler im Aufbauspiel der Heimmannschaft das entscheidende 0:3 markierte.

Der späte Ehrentreffer für St. Michael/Bl. kam in der 90. Minute durch Philipp Gerhard Pachoinig, der nach einem Fehler der SC St. Veit Defensive aufmerksam reagierte und den Ball im Netz unterbrachte. Trotz dieses späten Aufbäumens blieb es beim Endstand von 1:3, und SC St. Veit konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

Unterliga Ost: St. Michael/Bl. : SC St. Veit - 1:3 (0:1)

91 Philipp Gerhard Pachoinig 1:3

80 Alexander Hofer 0:3

66 Heiko Norbert Springer 0:2

10 Tobias Revelant 0:1

