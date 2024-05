Packend, torreich und kurzweilig: SGA Sirnitz erkämpft Heimsieg gegen SC Launsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:52

In einem mitreißenden Match der Unterliga Ost standen sich SGA Sirnitz und SC Launsdorf gegenüber. Das Spiel, das eine Achterbahn der Gefühle für die Fans beider Teams bot, endete mit einem knappen 3:2 für die Heimmannschaft. Von der ersten bis zur letzten Minute war die Spannung greifbar, und die Zuschauer wurden mit einem Fußballfest belohnt, das an Dramatik kaum zu überbieten war.

Früher Rückstand und rasche Antwort

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als SC Launsdorf bereits in der 4. Minute durch Raphael Krapesch in Führung ging, der einen sauber ausgeführten Angriff vollendete. SGA Sirnitz, angetrieben durch das heimische Publikum, antwortete jedoch noch in Halbzeit eins. Marco Huber glich in der 40. Minute zum 1:1 aus. Diese erste Halbzeit bot intensive Zweikämpfe und Chancen auf beiden Seiten, was die Pausenansprache beider Trainer sicherlich beeinflusste.

Torreiches Auf und Ab in der zweiten Hälfte - Heimischen mit besserem Ende

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste endete. Marco Huber zeigte erneut seine Klasse, indem er nach einem Elfmeter in der 51. Minute Sirnitz mit 2:1 in Führung brachte. Die Antwort von SC Launsdorf ließ nicht lange auf sich warten. Fabian Christian Gangl traf nur fünf Minuten später nach einer Ecke zum 2:2-Ausgleich, was das Spiel wieder vollkommen offen gestaltete.

Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 63. Minute, als Benjamin Katholnig für Sirnitz das Tor zum 3:2 erzielte. Trotz weiterer Chancen, insbesondere in der 86. Minute, als ein Schuss von Sirnitz knapp das Ziel verfehlte, und in der 90. Minute, als Huber den Ball über das leere Tor schoss, blieb es beim 3:2 für die Gastgeber.

Die letzten Minuten waren geprägt von intensivem Druck von SC Launsdorf, doch die Verteidigung von Sirnitz hielt stand. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter konnte die Heimmannschaft einen hart erkämpften Sieg feiern.

Unterliga Ost: Sirnitz : Launsdorf - 3:2 (1:1)

63 Benjamin Katholnig 3:2

56 Fabian Christian Gangl 2:2

51 Marco Huber 2:1

40 Marco Huber 1:1

4 Raphael Krapesch 0:1

