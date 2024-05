ASKÖ Mittlern dominiert bei Auswärtssieg gegen SV Eberstein

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:53

Im Rahmen der 27. Runde der Unterliga Ost in Kärnten traf der SV Eberstein auf ASKÖ Mittlern. Vor heimischem Publikum musste SV Eberstein eine bittere 0:3-Niederlage hinnehmen. Besonders Robert Matic stach als zweifacher Torschütze für die Gäste heraus.

Ein Blitzstart für Mittlern

Das Spiel begann dynamisch. Beide Teams schienen von Beginn an entschlossen, die Oberhand zu gewinnen. In den ersten Minuten entwickelte sich ein offenes Spiel, wobei SV Eberstein gleich in der 21. Minute eine große Chance hatte. Trotz eines gut herausgespielten Angriffs gelang es der Heimmannschaft nicht, den Ball über die Linie zu bringen, was den Ton für den weiteren Spielverlauf zu setzen schien.

Während Eberstein seine Chancen nicht nutzen konnte, zeigte sich Mittlern effizient. Ein wichtiger Moment ereignete sich in der 29. Minute, als Robert Matic die Gäste mit einem scharfen Elfmeter in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, erhöhte Adrian Martin Lippnig auf 0:2. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Eberstein ohne Antwort, Mittlern setzt den Schlusspunkt

Die zweite Hälfte begann ohne große Änderungen im Spielansatz beider Mannschaften. Eberstein machte Druck, um ins Spiel zurückzufinden. Jedoch blieb der erhoffte Effekt aus. Stattdessen kontrollierte Mittlern weiterhin das Spielgeschehen und ließ wenig zu.

Schließlich war es erneut Robert Matic, der in der 90. Minute den Sack zu machte. Mit seinem zweiten Tor zum 0:3 setzte er den Endstand in einem Spiel, das von Effizienz und taktischer Disziplin geprägt war.

Unterliga Ost: SV Eberstein : Mittlern - 0:3 (0:2)

93 Robert Matic 0:3

42 Adrian Martin Lippnig 0:2

29 Robert Matic 0:1

Details

