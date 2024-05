Knapper Sieg für TSV Grafenstein gegen DSG Ferlach

Spielberichte

In einem intensiven Match in der 27. Runde der Unterliga Ost sicherte sich der TSV Grafenstein einen knappen 1:0-Sieg gegen DSG Ferlach. Das einzige Tor des Spiels fiel spät in der zweiten Halbzeit durch Florian Sebastian Egger, was den Heimsieg für Grafenstein bedeutete.

Ein Spiel voller Spannung und verpasster Chancen

Das Spiel begann unter schwierigen Wetterbedingungen, wobei schon vor dem Anpfiff Regen angekündigt war. Trotzdem starteten beide Teams energisch. Grafenstein machte bereits in der 10. Minute eine große Chance, doch der Torhüter von DSG Ferlach hielt den Ball sicher. Trotz weiterer Bemühungen blieb das erste Tor aus, auch ein Treffer von Grafenstein wurde in der 20. Minute aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. DSG Ferlach zeigte sich defensiv solide, ließ aber im Angriff die letzte Präzision vermissen. Die erste wirkliche Chance für die Gäste kam erst in der 35. Minute, konnte jedoch nicht genutzt werden.

Die zweite Halbzeit begann mit einigen Wechseln auf Seiten von Grafenstein, die frischen Wind ins Spiel bringen sollten. Trotzdem war es DSG Ferlach, die zu Beginn der zweiten Hälfte gefährlicher wirkten. Eine Chance nach einem Weitschuss in der 50. Minute und ein weiterer gefährlicher Abschluss in der 52. Minute hätten das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden können, doch der Torwart von Grafenstein hielt sein Team im Spiel.

Egger entscheidet das Spiel

Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 79. Minute, als ein Schuss von Grafenstein in einem engen Winkel über das Tor flog. Die Spannung stieg, und beide Teams suchten nach dem Führungstreffer. Die nächste Großchance für Grafenstein kam in der 79. Minute durch einen Weitschuss von Florian Sebastian Egger, der jedoch sein Ziel verfehlte. Doch Egger ließ nicht locker und erzielte schließlich in der 80. Minute das erlösende 1:0 für Grafenstein. Sein Schuss fand den Weg ins Netz und brachte die Führung und letztendlich auch den Sieg.

In der Nachspielzeit, die sechs Minuten betrug, drängte DSG Ferlach auf den Ausgleich. Sie kamen mit einem Kunstschuss in der 90. Minute gefährlich nah an das Tor von Grafenstein heran, verfehlten jedoch knapp. Weitere zwei Chancen in direkter Folge konnte Grafenstein ebenfalls nicht nutzen, sodass es beim knappen 1:0 blieb.

Unterliga Ost: Grafenstein : Ferlach - 1:0 (0:0)

80 Florian Sebastian Egger 1:0

