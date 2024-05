Sonntagsmatinee: Kantersieg für SV Feldkirchen gegen SK Maria Saal

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 15:43

Am Sonntagvormittag trafen in der 27. Runde der Unterliga Ost der SV Feldkirchen und der SK Maria Saal aufeinander. Die Feldkirchner zeigten eine beeindruckende Leistung und dominierten das Spiel von Anfang bis Ende, was in einem eindeutigen 5:0 Endstand resultierte. Besonders hervorzuheben ist Tim Oman, der mit einem Hattrick maßgeblich zum Sieg seines Teams beitrug.

Starker Start und frühe Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei die Feldkirchner sofort die Kontrolle übernahmen. Bereits in der 6. Minute erzielte Jon Benkovic das erste Tor für die Heimmannschaft, nachdem er eine hervorragende Vorarbeit von Kevin Bretis und Tim Oman verwertet hatte. Der frühe Treffer gab den Feldkirchnern zusätzlichen Schub, und sie ließen nicht nach. In der 13. Minute erhöhte Tim Oman auf 2:0, ein weiterer Beweis für die Überlegenheit der Feldkirchner in der ersten Halbzeit.

Währenddessen kämpfte der SK Maria Saal darum, ins Spiel zu finden und hatte Mühe, sich gegen die starke Offensive der Feldkirchner zu behaupten. Die Maria Saaler hatten zwar einige Freistöße und Eckbälle, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Ihre Bemühungen wurden durch eine gelb-rote Karte in der 38. Minute für Elias Nicolas Hant weiter erschwert, was ihre defensive Aufstellung weiter schwächte.

Ein Tor nach dem anderen - "give me five"

Die zweite Hälfte begann ähnlich, wie die erste geendet hatte. Der SV Feldkirchen dominierte weiterhin und baute ihre Führung aus. Ein unglückliches Eigentor von Markus Appe in der 61. Minute erhöhte das Ergebnis auf 3:0 für die Feldkirchner. Kurz darauf zeigte Tim Oman erneut seine Klasse und erzielte in der 63. Minute seinen zweiten Treffer des Tages, was das Spiel auf 4:0 brachte. Nur sechs Minuten später vollendete er seinen Hattrick und machte das 5:0, was den Endstand besiegelte.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 5:0, das den überlegenen Spielstil und die Effizienz des SV Feldkirchen unter Beweis stellte.

Unterliga Ost: SV Feldkirchen : Maria Saal - 5:0 (2:0)

69 Tim Oman 5:0

63 Tim Oman 4:0

61 Eigentor durch Markus Appe 3:0

13 Tim Oman 2:0

6 Jon Benkovic 1:0

