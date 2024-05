Leader SC St. Veit glückt spätes Ausgleichstor gegen SV Eberstein

Spielberichte

Ein packendes Derby zwischen SC St. Veit und SV Dolomit Eberstein endete am Mittwochabend im Zuge der 28. Runde in der Unterliga Ost mit einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiven Partie, in der St. Veit mit einem Sieg den Meistertitel fixieren wollte, zeigten beide Teams Leidenschaft und Kampfgeist. Eberstein stellte sich tapfer entgegen und holte nach spätem Gegentreffer einen Zähler.

Ein taktisch geprägtes Spiel in der ersten Hälfte

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften zunächst vorsichtig agierten. Erste nennenswerte Aktionen ließen auf sich warten. In der 18. Minute wurde Eberstein durch einen Torschuss von Radonjic erstmals gefährlich, der jedoch über das Tor ging.

SC St. Veit kam durch Hufnagl in der 25. Minute zu seinem ersten Schuss, ohne jedoch das Tor zu treffen. Beide Teams schafften es nicht, zwingende Chancen zu kreieren, wie auch in der 30. Minute sichtbar wurde, als ein Konter von Eberstein im letzten Moment vereitelt wurde. Die erste wirklich gefährliche Szene für St. Veit ergab sich in der 39. Minute, als Revelant eine Chance verstolperte. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Rassige Schlussphase mit jeweils einem Torerfolg

St. Veit zeigte nun mehr Initiative, was in einem Lattentreffer durch Revelant in der 50. Minute deutlich wurde. Eberstein blieb jedoch gefährlich und vergab in der 75. Minute zwei große Chancen durch Lauhard und Radonjic.

Die Partie wurde zunehmend hitziger und in der 71. Minute sah Rene Hartl von Eberstein die Gelb-Rote Karte. In der 89. Minute gelang dem Gast in Unterzahl dann das Führungstor: David Florian Gerhard Rabitsch traf zum 1:0 für Eberstein per Abpraller nach starker Wurzer-Vorarbeit.

Doch die Freude währte nur kurz. In der letzten Spielminute der regulären Spielzeit gelang Michael Salbrechter der Ausgleich für St. Veit. Mit einem präzisen Schuss stellte er den 1:1-Endstand her, und die Partie endete nach sieben Minuten Nachspielzeit unentschieden.

Unterliga Ost: SC St. Veit : SV Eberstein - 1:1 (0:0)

95 Michael Salbrechter 1:1

89 David Florian Gerhard Rabitsch 0:1

