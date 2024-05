Späte Tore bescheren TSV Grafenstein Auswärtssieg beim FC Eisenkappel

Spielberichte

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 23:33

In der Unterliga Ost (KTN) konnte sich der TSV Grafenstein am Mittwochabend in der 28. Runde gegen den FC Eisenkappel mit einem 2:0-Sieg durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied sich das Spiel in der zweiten Hälfte, als Grafenstein zweimal traf und damit die Titelentscheidung vertagt.

Torlose erste Halbzeit

Der FC Eisenkappel empfing den TSV Grafenstein zu einem mit Spannung erwarteten Spiel. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, in der ersten Halbzeit ein Tor zu erzielen. Die Abwehrreihen standen stabil, und die Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Grafenstein schlägt in der zweiten Hälfte zu

Nach den Wechseln zur Halbzeit nahm das Spiel an Intensität zu. Der TSV Grafenstein kam besser ins Spiel und setzte den FC Eisenkappel zunehmend unter Druck.

Die Gäste sollten sich belohnen, als Thomas Wallner in der 73. Minute das erste Tor des Spiels erzielte. Mit einem präzisen Schuss brachte er den TSV Grafenstein in Führung. Der Treffer war der erste entscheidende Moment der Partie und setzte den FC Eisenkappel unter Druck, nun offensiver agieren zu müssen.

In den Schlussminuten versuchte der FC Eisenkappel noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen gelang es dem TSV Grafenstein, in der 90. Minute das Spiel endgültig zu entscheiden. Nico Benito Holzer erzielte das 2:0 für den Tabellenzweiten und besorgte damit den Endstand.

Unterliga Ost: Eisenkappel : Grafenstein - 0:2 (0:0)

91 Nico Benito Holzer 0:2

73 Thomas Wallner 0:1

