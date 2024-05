Rassiges Remis zwischen SC Launsdorf und St. Andrä / Lav.

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:10

In der 28. Runde der Unterliga Ost traf der SC Launsdorf auf den aktuell Drittplatzierten St. Andrä / Lav. in einem packenden Match, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Trotz einer frühen Führung der Hausherren und einem hart umkämpften Spielverlauf endete das Match nach einem späten Ausgleichstor der Gäste mit einem 2:2-Unentschieden.

Frühe Führung und Ausgleich - Gleichstand zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Raphael Krapesch vom SC Launsdorf bereits in der 4. Minute nach einer Unstimmigkeit in der Defensive von St. Andrä / Lav. die Heimmannschaft in Führung brachte. Die Gäste aus St. Andrä / Lav. ließen sich jedoch nicht lange bitten und zeigten gleich ihre Angriffslust. Nur zehn Minuten später, in der 14. Minute, glich Maximilian Gollner per Elfmeter souverän zum 1:1 aus.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen beide Teams zu weiteren Chancen. St. Andrä / Lav. verzeichnete in der 15. und 17. Minute zwei Abschlüsse, die jedoch von Launsdorfs Torhüter Tammer pariert wurden. Auf der anderen Seite sorgte ein Lattenschuss von Rafer in der 33. Minute für Aufregung, doch es blieb beim 1:1 zur Halbzeit.

Spannung bis zur letzten Minute - gleichwohl mit Punkteteilung

Die zweite Halbzeit begann zunächst ruhig, mit wenigen nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. Erst in der 76. Minute nahm das Spiel wieder Fahrt auf, als Fabian Christian Gangl nach einem Traumpass von Lainer über die Abwehr von St. Andrä / Lav. mit einem Lupfer zur erneuten Führung für den SC Launsdorf traf. Die Launsdorfer Fans jubelten, und es schien, als könnten die Gastgeber die wichtigen drei Punkte einfahren.

Doch die Gäste aus St. Andrä / Lav. gaben sich nicht geschlagen und drängten auf den Ausgleich. In der 90. Minute gelang es schließlich Andreas Martin Tatschl, das 2:2 für St. Andrä / Lav. zu erzielen und den hart erkämpften Punkt für sein Team zu sichern. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte der SC Launsdorf noch eine große Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb, als ein Spieler der Heimmannschaft ausrutschte und der Ball in die Hände des Torhüters Niessl rollte.

Die Partie endete nach 94 spannenden Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz des intensiven Spiels und der vielen Chancen auf beiden Seiten war das Unentschieden letztlich ein gerechtes Ergebnis.

Unterliga Ost: Launsdorf : St. Andrä / Lav. - 2:2 (1:1)

90 Andreas Martin Tatschl 2:2

76 Fabian Christian Gangl 2:1

14 Maximilian Gollner 1:1

4 Raphael Krapesch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.