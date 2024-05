SGA Sirnitz triumphiert bei ASKÖ Mittlern in spannender Partie

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:13

Im Zuge der 28. Runde der Unterliga Ost (KTN) setzte sich die SGA Sirnitz am Ende mit 2:1 gegen die ASKÖ Mittlern durch. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, wobei die Gäste aus Sirnitz letztendlich die Oberhand behielten. Der Verlauf des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen, taktischen Finessen und einigen aufregenden Momenten.

Erste Halbzeit: Frühe Führung und rascher Ausgleich - 1:1 zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 7. Minute versuchte sich Hinterregger von SGA Sirnitz mit einem Weitschuss, der jedoch nur zu einem Abstoß führte. ASKÖ Mittlern kam in der 11. Minute gefährlich vor das Tor, als aus kurzer Distanz nur die Stange getroffen wurde. In der 14. Minute war es erneut Mittlern, die eine gute Chance hatten, jedoch konnte der Tormann schneller reagieren.

In der 36. Minute dann der erste Höhepunkt: Adriano Bilandzija von SGA Sirnitz brachte seine Mannschaft mit einer flachen Hereingabe, die durch die Mitte ging, mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später glich ASKÖ Mittlern jedoch aus. Robert Matic nahm sich ein Herz und marschierte in den Fünfmeterraum, wo er alleinstehend einschieben konnte. Das verdiente 1:1 sorgte für Spannung kurz vor der Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Katholnig mit dem Siegtor

Die zweite Halbzeit startete ebenso schwungvoll wie die erste. Bereits in der 49. Minute hatte SGA Sirnitz eine Freistoßchance, die jedoch vom Torwart von Mittlern souverän geklärt wurde. In der 53. Minute musste ASKÖ Mittlern nach einem Angriff von Sirnitz in letzter Sekunde klären. Die Gäste aus Sirnitz erhöhten den Druck und wurden in der 62. Minute belohnt: Nach einer Ecke ließ der Keeper den Ball fallen und Benjamin Katholnig nutzte die Gelegenheit zum 2:1 für Sirnitz.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen. Ein Eckball in der 87. Minute brachte keine Gefahr für das Tor von Mittlern. Trotz aller Bemühungen von ASKÖ Mittlern gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die Partie endete nach 94 Minuten mit einem 2:1-Sieg für SGA Sirnitz, die damit wichtige Punkte mit nach Hause nahmen.

Unterliga Ost: Mittlern : Sirnitz - 1:2 (1:1)

62 Benjamin Katholnig 1:2

42 Robert Matic 1:1

36 Adriano Bilandzija 0:1

