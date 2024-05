Temmel-Goldtor: Annabichler SV ringt SC St. Stefan nieder

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:17

In Zuge der 28. Runde der Unterliga Ost (KTN) setzte sich der Annabichler Sportverein mit 1:0 gegen den SC jobcreativ St. Stefan durch. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs gelang es den Hausherren in der zweiten Halbzeit, die entscheidende Führung durch Fabian Johann Temmel zu erzielen und diese bis zum Ende zu verteidigen. Damit hot man sich "Big Points" im Abstiegskampf.

Eine ausgeglichene erste Halbzeit ohne Torerfolge

Das Spiel begann mit einer frühen Doppelchance für Annabichler SV, als Temmel und Popodi in der 2. Minute den gegnerischen Torhüter prüften. SC St. Stefan antwortete in der 10. Minute mit einer Ecke, die jedoch keine ernsthafte Gefahr darstellte. Die ersten zwanzig Minuten waren von viel Kampfgeist und Einsatz geprägt, ohne dass es zu nennenswerten Torgelegenheiten kam.

In der 20. Minute verzeichnete St. Stefan einen Abschluss weit über das Tor, was die Ausgeglichenheit des Spiels unterstrich. Annabichler SV bestimmte das Spielgeschehen zunehmend, was in einem vielversprechenden Angriff in der 45. Minute kulminierte. Schweizer hatte eine gute Chance, als er den Ball nach einem klugen Pass von Barrazutti auf die kurze Ecke schoss, doch der Torhüter von St. Stefan hielt stark. Die erste Halbzeit endete ohne Tore, obwohl beide Teams Gelegenheiten hatten, in Führung zu gehen.

Temmel sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu. In der 49. Minute wurde ein Abschluss von SC St. Stefan gut von Schenke, dem Torhüter von Annabichler SV, gehalten. Temmel setzte in der 52. Minute ein weiteres Zeichen, als er aus 17 Metern knapp am Tor vorbeischoss. Die Spannung stieg weiter, und Annabichler SV drängte zunehmend auf den Führungstreffer.

In der 70. Minute war es schließlich soweit: Fabian Johann Temmel erzielte das einzige Tor des Spiels, als er nach einem gelungenen Dribbling von Oliver Mayrobnig den Ball ins Netz beförderte. Dieses Tor brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In den folgenden Minuten nahm das Spiel noch mehr an Fahrt auf. Annabichler SV hatte mehrere Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen, unter anderem in der 84. Minute, als ein Schuss von Temmel die Latte traf.

In den Schlussminuten verteidigte Annabichler SV leidenschaftlich gegen die Angriffe von SC St. Stefan. Ein abgefälschter Abschluss in der 90. Minute sorgte noch einmal für Gefahr, doch letztlich blieb es beim 1:0. Nach der Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und Annabichler SV konnte den knappen, aber verdienten Sieg feiern.

Unterliga Ost: Annabichler SV : St. Stefan - 1:0 (0:0)

70 Fabian Johann Temmel 1:0

Details

