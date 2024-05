Inklusive Unterbrechung: SV Feldkirchen gewinnt Thriller bei DSG Sele Zell

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:23

In einem kurzweiligen Spiel in der Unterliga Ost (KTN) konnte sich der SV Feldkirchen knapp mit 3:2 gegen die DSG Sele Zell durchsetzen. Trotz eines furiosen Starts der Hausherren, die schon in der ersten Minute in Führung gingen, drehte Feldkirchen in der zweiten Halbzeit das Spiel zu ihren Gunsten. Der späte Siegtreffer in der Nachspielzeit machte den Unterschied in diesem hart umkämpften Match.

Starker Beginn der DSG Sele Zell

Schon in der ersten Minute gelang der DSG Sele Zell ein Traumstart, als Anze Jelar den Ball zum 1:0 ins Netz beförderte. Dies setzte die Gäste aus Feldkirchen sofort unter Druck. Die Anfangsphase war von intensiven Zweikämpfen geprägt, wobei Feldkirchen Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Einige Unstimmigkeiten und Fehler im Spielaufbau machten es den Gästen nicht leicht, zu klaren Chancen zu kommen.

In der 13. Minute verzeichnete Feldkirchen jedoch die erste gute Möglichkeit, als ein Schuss nur knapp über das Tor ging. Trotz weiterer Bemühungen und einem Lattenschuss der Hausherren in der 38. Minute ging es mit der knappen Führung für die DSG Sele Zell in die Halbzeitpause.

Feldkirchen dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam Feldkirchen mit neuem Schwung aus der Kabine. Bereits in der 64. Minute erzielte Tim Oman den Ausgleich zum 1:1 mit einem wunderschönen Treffer. Kurz darauf gelang Mirel Mujkic nach Vorarbeit von Tim Oman das 2:1 für die Gäste, wodurch das Spiel endgültig auf den Kopf gestellt wurde.

Die Hausherren gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften sich in der 73. Minute durch einen Treffer von Nicola Alexander Mak zum 2:2 zurück ins Spiel. Es folgte eine hektische Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Feldkirchens Torhüter mit einigen Glanzparaden glänzte.

In der 90. Minute kam es zu einem dramatischen Höhepunkt, als Kevin Alfons Bretis den Ball zum entscheidenden 3:2 für den SV Feldkirchen ins Tor schoss. Kurz vor Ende wurde die Partie aufgrund von Auseinandersetzung des Torhüters mit einem Spieler gar kurzfristig unterbrochen. Aus sportlicher Ebene gingen die Punkte an den Gast.

Unterliga Ost: Sele Zell : SV Feldkirchen - 2:3 (1:0)

122 Kevin Alfons Bretis 2:3

73 Nicola Alexander Mak 2:2

69 Mirel Mujkic 1:2

64 Tim Oman 1:1

1 Anze Jelar 1:0

