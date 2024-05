"Big Points" per "Lucky Punch" in Unterzahl: Schlusslicht Maria Saal dreht Spiel gegen St. Michael/B.

Spielberichte

Der SK Maria Saal hat in einem aufregenden Spiel gegen ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg einen wichtigen Sieg eingefahren. Das Team zeigte eine beeindruckende kämpferische Leistung und gewann am Ende mit 2:1. Trotz eines frühen Rückstandes und einer Gelb-Roten Karte kurz vor der Halbzeitpause, kämpfte sich der SK Maria Saal zurück ins Spiel und konnte in den letzten Minuten die Partie im Rahmen der 28. Runde in der Unterliga Ost drehen.

Früher Rückstand und Rückschläge für Maria Saal

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und Druck von den Gästen. Schon in der 8. Minute kam St. Michael/Bl. zu einem ersten guten Abschluss, der jedoch kein Problem für den Torhüter des SK Maria Saal darstellte. Der Kopfball von Arnold Gross in der 13. Minute traf nur die Stange, was die Gäste jedoch weiter anspornte. In der 19. Minute kam es zu einer weiteren gefährlichen Situation im Strafraum der Heimischen, doch die Abwehr von Maria Saal rettete in letzter Not.

Die erste Halbchance für den SK Maria Saal ergab sich in der 23. Minute, doch der Abschluss ging über das Tor. Kurz darauf, in der 29. Minute, erzielte Arnold Gross nach einem schnellen Konter das 1:0 für St. Michael/Bl. Der Ballverlust des SK Maria Saal wurde schnell bestraft, als Gross nach einem Flachpass ins Zentrum souverän einnetzte.

Die Maria Saaler hatten in der Folge Pech, als eine gute Aktion in der 28. Minute wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen wurde. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, musste Maria Saal einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Aldamir Araujo Da Silva Filho sah wegen Kritik die Gelb-Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen. Die Stimmung war angespannt, als die Teams mit einem 0:1-Rückstand aus Sicht der Heimischen in die Pause gingen.

Comeback und dramatischer Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel musste der SK Maria Saal mit einem Mann weniger agieren. Trotzdem gaben die Heimischen nicht auf und zeigten großen Kampfgeist. In der 56. Minute gelang Niko Maric der Ausgleich. Günther Zussner legte den Ball mit der Brust ab und Maric traf aus 20 Metern volley unhaltbar ins Netz – ein Traumtor zum 1:1.

Das Spiel blieb spannend, doch beide Mannschaften konnten zunächst keine weiteren Treffer erzielen. In der 84. Minute zeigte der Torhüter des SK Maria Saal eine starke Parade nach einem guten Abschluss der Gäste.

Die Schlussminuten wurden dramatisch. In der 90. Minute kam es zu einem Elfmeter der Gäste, doch der Torhüter Rabinig parierte glänzend. Wenige Augenblicke später, in der Nachspielzeit, sorgte Günther Zussner für den entscheidenden Moment des Spiels. Mit einem Traumfreistoß aus den letzten Sekunden erzielte er das 2:1 für den SK Maria Saal und sicherte damit den Sieg.

Die Mannschaft des SK Maria Saal zeigte eine beeindruckende Leistung und verdiente sich den Sieg trotz der numerischen Unterlegenheit. Mit diesem Erfolg bleibt für Maria Saal alles möglich im Kampf um den Klassenerhalt in der Unterliga Ost.

Unterliga Ost: Maria Saal : St. Michael/Bl. - 2:1 (0:1)

90 Günther Zussner 2:1

56 Niko Maric 1:1

29 Arnold Gross 0:1

