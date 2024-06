Klarer Heimsieg: St. Michael/Lav. deklassiert FC Eisenkappel

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:34

Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer zwischen St. Michael/Lav. und FC Eisenkappel in der 29. Runde der Unterliga Ost (KTN). Bereits in der ersten Halbzeit legten die Hausherren den Grundstein für ihren klaren 6:1-Erfolg.

Blitzstart und Dominanz von St. Michael/Lav.

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo seitens der Gastgeber. Bereits in der achten Minute hatten die Heimischen ihre erste Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Nur zwei Minuten später, in der 10. Minute, konnte Jakob Opressnig den Bann brechen und zum 1:0 für St. Michael/Lav. einnetzen. Die frühe Führung setzte die Gäste aus Eisenkappel unter Druck.

In der 13. Minute folgte das nächste Highlight: Christopher Waich erhöhte auf 2:0 und unterstrich damit die Dominanz der Heimmannschaft. Die Gäste versuchten mit Härte dagegenzuhalten, doch der Dauerdruck von St. Michael/Lav. zeigte Wirkung. Nach einer weiteren Phase intensiven Drucks war es Adnan Shabani, der in der 29. Minute das 3:0 erzielte und damit für eine komfortable Halbzeitführung sorgte.

Eisenkappel verkürzt, St. Michael/Lav. antwortet souverän

Nach der Pause versuchte FC Eisenkappel zurück ins Spiel zu finden. In der 47. Minute gelang Julian Rumpf ein überraschender Treffer aus 40 Metern zum 3:1. Es keimte kurz Hoffnung bei den Gästen auf, doch St. Michael/Lav. ließ sich davon nicht beeindrucken.

In der 53. Minute schlug Adnan Shabani erneut zu und stellte den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Die Heimmannschaft kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. In der 76. Minute war es schließlich Lukas Klösch, der das 5:1 markierte und damit endgültig alle Zweifel am Sieg seiner Mannschaft beseitigte.

Zum Abschluss setzte Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer in der 84. Minute den Schlusspunkt zum 6:1. Trotz der Bemühungen von FC Eisenkappel blieb es dabei, dass St. Michael/Lav. den Ton angab und die Partie dominierte.

Unterliga Ost: St. Michael/L. : Eisenkappel - 6:1 (3:0)

84 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 6:1

76 Lukas Klösch 5:1

53 Adnan Shabani 4:1

47 Julian Rumpf 3:1

29 Adnan Shabani 3:0

13 Christopher Waich 2:0

10 Jakob Opressnig 1:0

