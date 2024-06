Giuliano Popodis mit dem Goldtor: Annabichler SV bezwingt den SV Feldkirchen

Spielberichte

In einer hart umkämpften Partie der Unterliga Ost (KTN) setzte sich der Annabichler SV knapp mit 1:0 gegen den SV Feldkirchen durch. Das Spiel, das von vielen Standards und wenigen klaren Chancen geprägt war, fand erst in der zweiten Halbzeit seinen entscheidenden Moment. Giuliano Popodi sorgte mit einem späten Tor für die Entscheidung und brachte seinem Team drei wichtige Punkte.

Erste Halbzeit: Chancenarm und von Freistößen geprägt

Der SV Feldkirchen und der Annabichler SV begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe, doch echte Torgelegenheiten blieben in den ersten 45 Minuten Mangelware. Schon nach wenigen Minuten hatten die Feldkirchner ihre ersten Chancen: Sebastian Schmid, der später noch eine bedeutende Rolle spielen sollte, wurde bereits in der 7. und 8. Minute gefährlich, jedoch blieb der Keeper des Annabichler SV aufmerksam und parierte beide Male.

Die ersten nennenswerten Aktionen der Gäste folgten erst ab der 16. Minute, als der Annabichler SV durch einen Freistoß erstmals auf sich aufmerksam machte. In der 21. Minute war es erneut ein Freistoß, diesmal allerdings auf der anderen Seite für den SV Feldkirchen, der das Spielgeschehen kurz unterbrach. Die insgesamt häufigen Freistoßsituationen, darunter eine Serie in den Minuten 28, 29, und 41 zugunsten der Feldkirchner, zeugten von einem physischen und intensiv geführten Spiel.

Eine der wenigen klaren Chancen der ersten Halbzeit hatte der Annabichler SV in der 42. Minute. Doch auch hier blieb das Glück den Gästen verwehrt, da der Schiedsrichter auf Abseits entschied. Somit endete eine ansonsten ereignisarme erste Halbzeit torlos.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit: Popodi trifft

Nach der Pause änderte sich das Bild zunächst kaum. Bis zur 60. Minute blieben Chancen weiterhin Mangelware. Doch dann folgte eine aufregende Phase: In der 64. Minute erzielte Sebastian Schmid scheinbar das 1:0 für den SV Feldkirchen, doch der Schiedsrichter entschied auf Handspiel in der Entstehung und das Tor zählte nicht.

Die Gäste aus Annabichl hatten in der 65. Minute ihre große Gelegenheit, doch der Angreifer verfehlte das Tor deutlich und schoss den Ball in Richtung der Eckfahne. Der SV Feldkirchen drängte weiterhin auf den Führungstreffer und erhielt in der 71. Minute durch einen Freistoß eine gute Möglichkeit, doch der Schuss verfehlte sein Ziel.

Dann kam die spielentscheidende Szene: In der 71. Minute war es Giuliano Popodi, der die Abwehr des SV Feldkirchen überwinden konnte und den Ball zum 1:0 für den Annabichler SV im Netz versenkte. Der Treffer brachte die Gäste in eine komfortable Position, die sie bis zum Schluss verteidigen sollten.

Die letzten Minuten waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Feldkirchner. Sebastian Schmid hatte in der 88. Minute eine weitere Riesenchance, die jedoch erneut vom Keeper des Annabichler SV vereitelt wurde. Ein Freistoß in der 90. Minute für die Heimmannschaft brachte ebenfalls nicht den erhofften Erfolg. Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit 0:1 zugunsten des Annabichler SV.

Unterliga Ost: SV Feldkirchen : Annabichler SV - 0:1 (0:0)

71 Giuliano Popodi 0:1

