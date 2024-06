SGA Sirnitz gewinnt Torfestival gegen SV Eberstein klar

Spielberichte

In einem packenden Spiel der Unterliga Ost (KTN) besiegte SGA Sirnitz den SV Dolomit Eberstein mit 6:2. Das Spiel begann mit einer emotionalen Verabschiedung des langjährigen Sirnitz-Kapitäns Markus Struckl, der seine Fußballkarriere beendete. Nach einem Rückstand zur Halbzeit zeigte Sirnitz eine beeindruckende zweite Hälfte und drehte das Spiel zu einem überzeugenden Sieg.

Frühe Führung und Eberstein schlägt noch vor der Pause zurück

Das Spiel begann mit einem emotionalen Moment, als Markus Struckl das Team als Kapitän aufs Feld führte. Die ersten Minuten waren von vorsichtigem Abtasten geprägt, doch in der 17. Minute gelang Manuel Tialler das 1:0 für Sirnitz nach einem beeindruckenden Solo. Eberstein zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich, was in der 40. Minute durch David Florian Gerhard Rabitsch gelang. Nur vier Minuten später drehte Andre Adolf Wurzer das Spiel für Eberstein mit einem schnellen Doppelschlag zum 1:2.

SGA Sirnitz hatte einige Chancen, wie zum Beispiel einen Freistoß von Marco Huber, doch die Gästeabwehr und Torhüter Raspotnig verhinderten zunächst weitere Treffer. Die Halbzeitpause kam mit einem Rückstand von 1:2 für Sirnitz.

Die zweite Halbzeit: Sirnitz dreht auf

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Sirnitz den Druck. Marco Huber erzielte in der 61. Minute das 2:2, als er einen Freistoß gekonnt neben die Stange ins Tor setzte. Dieser Treffer brachte die Wende im Spiel. In der 72. Minute brachte Benjamin Katholnig Sirnitz erneut in Führung, als er den Ball präzise im Netz unterbrachte.

Nun brachen alle Dämme für Sirnitz. Martin Hinteregger erhöhte in der 77. Minute auf 4:2, nachdem der Ball mehrfach abgefälscht wurde und schließlich ins Tor ging. Manuel Rabitsch war in der 81. Minute zur Stelle und erzielte das 5:2. Der Schlusspunkt war ein wunderschönes Tor von Adriano Bilandzija in der 83. Minute, das den Endstand von 6:2 markierte.

SV Dolomit Eberstein konnte dem schnellen und druckvollen Spiel von Sirnitz in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegensetzen. In der 88. Minute sah Thomas Rabitsch noch die Gelb-Rote Karte, wodurch die Gäste zum Kehraus in Unterzahl zu agieren hatten. Es blieb beim 6:2.

Unterliga Ost: Sirnitz : SV Eberstein - 6:2 (1:2)

83 Adriano Bilandzija 6:2

81 Eigentor durch Manuel Rabitsch 5:2

77 Martin Hinteregger 4:2

72 Benjamin Katholnig 3:2

61 Marco Huber 2:2

44 Andre Adolf Wurzer 1:2

40 David Florian Gerhard Rabitsch 1:1

17 Manuel Tialler 1:0

