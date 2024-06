Effizient: DSG Sele Zell triumphiert mit 2:0 über St. Michael/Bl.

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:08

Im Duell zwischen dem ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg und der DSG Sele Zell setzte sich letztendlich das Gastteam durch. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte St. Michael/Bl. den Ball nicht im Netz unterbringen, während DSG Sele Zell ihre wenigen Chancen effizient nutzte und einen 2:0-Sieg mit nach Hause nahm.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für DSG Sele Zell

In der dritten Minute erlebten die Fans einen kurzen Aufreger, als St. Michael/Bl. ein Tor erzielte, das jedoch wegen einer umstrittenen Abseitsentscheidung nicht anerkannt wurde. In den ersten Minuten zeigte sich die Heimmannschaft überlegen, aber die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste in der 13. Minute, die jedoch am starken Torwart von St. Michael/Bl. scheiterten.

Der erste Torschrei kam in der 25. Minute, als Nicola Alexander Mak das erste Tor für DSG Sele Zell erzielte. Trotz der Bemühungen von St. Michael/Bl., die nach diesem Rückstand noch mehr Druck machten, blieb es bis zur Halbzeitpause beim 0:1. Es war offensichtlich, dass beide Teams viel auf dem Spiel hatten, doch DSG Sele Zell nutzte ihre Chancen besser.

Zweite Halbzeit: Effizienz der Gäste macht den Unterschied

Zu Beginn der zweiten Halbzeit startete St. Michael/Bl. besser und versuchte, den Rückstand wettzumachen. Doch die Gäste verteidigten gut und ließen kaum gefährliche Angriffe zu.

In der 76. Minute verhinderte der Torwart von St. Michael/Bl. erneut einen weiteren Gegentreffer mit einer Glanztat. Aber nur vier Minuten später, in der 80. Minute, erhöhte David Mak für DSG Sele Zell auf 2:0.

In den letzten Minuten des Spiels bemühte sich St. Michael/Bl. weiter um einen Anschlusstreffer, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. In der Nachspielzeit von drei Minuten passierte nichts Entscheidendes mehr, und das Spiel endete schließlich mit einem 2:0-Sieg für DSG Sele Zell.

Unterliga Ost: St. Michael/Bl. : Sele Zell - 0:2 (0:1)

80 David Mak 0:2

25 Nicola Alexander Mak 0:1

