Spannendes Duell: SC St. Stefan siegt knapp gegen DSG Ferlach

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 18:42

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der Unterliga Ost (KTN) zwischen dem SC St. Stefan und DSG Ferlach endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gastgeber. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gäste und einer dramatischen Schlussphase sicherte sich SC St. Stefan die drei Punkte.

Frühe Führung für SC St. Stefan

Die Gastgeber, SC St. Stefan, legten einen furiosen Start hin und konnten schon in der 12. Minute den ersten Treffer erzielen. Patrick Marzi war es, der nach einer sehenswerten Kombination die Abwehr von DSG Ferlach durchbrach und den Ball gekonnt im Netz versenkte. Mit diesem frühen 1:0 setzte SC St. Stefan ein klares Zeichen und ließ die Fans jubeln.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams zu ihren Chancen kamen. DSG Ferlach bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von SC St. Stefan stand zunächst sicher. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen guten Torchancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim 1:0 zur Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit dramatischem Ende

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz und lieferten sich einen harten Kampf um jeden Ball. In der 74. Minute gelang es SC St. Stefan, die Führung auszubauen. Christoph Raphael Joham erzielte nach einem schnellen Konter das 2:0, was den Gastgebern zunächst eine beruhigende Führung verschaffte. Joham nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von DSG Ferlach eiskalt aus und schloss den Angriff präzise ab.

Doch das Spiel sollte noch einmal an Spannung gewinnen. In der 81. Minute wurde Armin Ljubijankic von DSG Ferlach mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Gäste zusätzlich schwächte. Trotz der Unterzahl gab sich DSG Ferlach nicht auf und kämpfte weiter um den Anschluss. Dies wurde in der 86. Minute belohnt, als Armin Hadzisulejmanovic nach einem energischen Angriff den Ball im Tor von SC St. Stefan unterbrachte und somit auf 2:1 verkürzte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen und von Versuchen von DSG Ferlach, noch den Ausgleich zu erzielen. Doch SC St. Stefan verteidigte die knappe Führung mit viel Einsatz und Geschick. Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und SC St. Stefan konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Unterliga Ost: St. Stefan : Ferlach - 2:1 (1:0)

86 Armin Hadzisulejmanovic 2:1

74 Christoph Raphael Joham 2:0

12 Patrick Marzi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.