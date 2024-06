Ligaverbleib gesichert: SC Launsdorf bezwingt TSV Grafenstein und entscheidet Titelrennen!

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 18:43

In einem intensiven und aufregenden Samstagabend-Spiel sicherte sich der SC Launsdorf einen bedeutenden 4:2-Sieg gegen den TSV Grafenstein in Runde 29 der Unterliga Ost. Die Partie war geprägt von zahlreichen Torchancen und spannenden Momenten, die den Zuschauern einiges an Unterhaltung boten. Nach einem Halbzeitstand von 1:0 für die Gäste, drehte das Spiel in der zweiten Hälfte richtig auf und bot zahlreiche Höhepunkte. Damit sind die Gäste weiterhin Teil der Unterliga Ost, während der SC St. Veit ohne sein Zutun "auf der Coach" vorzeitig zum Meister gekürt wird.

Frühe Führung für Launsdorf ebnet Weg zum Auswärtssieg

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 9. Minute konnte der SC Launsdorf die Führung übernehmen. Raphael Krapesch traf nach einer präzisen Flanke von Rafer mit der Hacke zum 0:1. In den folgenden Minuten versuchte der TSV Grafenstein, sich zu erholen und selbst Chancen zu kreieren, doch die Launsdorfer Abwehr stand zunächst sicher.

Die erste Halbzeit bot insgesamt wenige nennenswerte Ereignisse. In der 21. Minute hatte Luca Meinhard Weitensfelder eine gute Gelegenheit, als sein Schuss nur knapp am Pfosten vorbeiging. Erst in der 32. Minute konnte der TSV Grafenstein eine ernstzunehmende Chance durch Lukas Rabitsch verzeichnen, dessen Schuss jedoch über das Tor ging. Somit blieb es beim 0:1 zur Halbzeit.

Torreiche zweite Halbzeit mit zahlreichen spielerischen Highlights

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. Bereits in der 48. Minute gelang es Lukas Rabitsch, den Ausgleich für den TSV Grafenstein zu erzielen. Nach einer Flanke von der rechten Seite vollendete er zum 1:1. In der 65. Minute setzte der SC Launsdorf einen schnellen Konter. Raphael Krapesch legte quer, und Alexander Johannes Kampitsch traf zum 1:2.

Nur drei Minuten später erhöhte Fabian Christian Gangl per Elfmeter auf 1:3. Die Gastgeber schienen geschockt, und die Launsdorfer nutzten ihre Chancen konsequent aus. In der 80. Minute markierte Luca Meinhard Weitensfelder mit einem abgefälschten Schuss aus der Distanz das 1:4. Obwohl das Spiel bereits entschieden schien, gab der TSV Grafenstein nicht auf.

In der 85. Minute gelang Marco Müller ein Treffer zum 2:4, als der Ball über die Latte ins Tor flog. Trotz dieses späten Treffers blieb der SC Launsdorf defensiv stabil und ließ keine weiteren Tore zu. In der 93. Minute endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 2:4-Sieg für den SC Launsdorf, der damit den Klassenerhalt in der Unterliga sicherte.

Unterliga Ost: Grafenstein : Launsdorf - 2:4 (0:1)

85 Marco Müller 2:4

80 Luca Meinhard Weitensfelder 1:4

68 Fabian Christian Gangl 1:3

65 Alexander Johannes Kampitsch 1:2

48 Lukas Rabitsch 1:1

9 Raphael Krapesch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.