Meistertitel auf der Couch und auf dem Platz: St. Veit gewinnt 5:2 gegen Maria Saal

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 18:56

Der SC St. Veit krönt sich zum Meister der Unterliga Ost! Dies war bereits tags zuvor klar, ohne selbst spielen zu müssen, da der Tabellenzweite Grafenstein gegen Launsdorf verlor. Am Sonntagvormittag kam es dann zum Duell zwischen dem SK Maria Saal und dem SC St. Veit, in dem die frischgebackenen Meister nichts anbrennen ließen und den Meistertitel mit einem beeindruckenden 2:5-Sieg gegen Maria Saal bestätigten.

Mit fünf Treffern zum Erfolg

Die Partie begann dynamisch und bereits in der 10. Minute brachte Heiko Springer die Gäste aus St. Veit mit 0:1 in Führung. Doch Maria Saal ließ sich nicht entmutigen und glich nur vier Minuten später durch Jakob Juvan zum 1:1 aus. Die Gastgeber spielten engagiert, konnten aber nicht verhindern, dass Philipp Höberl kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute St. Veit erneut in Führung brachte. In der zweiten Halbzeit setzte St. Veit seinen Siegeszug fort. Heiko Springer erzielte in der 57. Minute sein zweites Tor und baute die Führung auf 1:3 aus. Zwar konnte Niko Maric in der 66. Minute für Maria Saal auf 2:3 verkürzen, doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte nur kurz. Alexander Hofer stellte in der 70. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, bevor Tobias Revelant in der 81. Minute mit dem 2:5 den Endstand markierte.

Eine makellose Saison

Für den SC St. Veit war dieses Spiel die Krönung einer beeindruckenden Saison. Ohne eine einzige Niederlage in der Saison wurde der Meistertitel eingetütet. Nun bleibt nur noch ein Spiel, bevor die Mannschaft die Saison als ungeschlagener Meister beenden kann. Für den SK Maria Saal hingegen bedeutete diese Niederlage das bittere Ende einer schwierigen Saison. Mit einem Rückstand von sechs Punkten auf das rettende Ufer und nur noch einem verbleibenden Spiel ist der Abstieg besiegelt. Die Mannschaft muss sich nun auf die nächste Saison in einer niedrigeren Liga vorbereiten.

Die Mannschaft aus St. Veit zeigte erneut, warum sie die beste in der Liga ist und krönte eine herausragende Saison mit einem weiteren Sieg. Für Maria Saal endete der Spieltag hingegen enttäuschend, da der Abstieg nun endgültig feststeht.

Martin Kaiser, Trainer SC St. Veit:

„Es war eine unglaubliche Saison für unsere Mannschaft! In jeder anderen Liga wären wir normalerweise mit dieser Punktzahl durch gewesen, Grafenstein war aber ein sehr starker Konkurrent in diesem Meisterkampf. Durch deren Niederlage gestern, konnten wir aber den Titel sozusagen auf der Couch feiern. Dennoch: das Team hat sich diesen Meistertitel redlich verdient, sie zeigten über die Saison hinweg eine super Leistung – wirklich eine perfekte Saison. Ich kann der ganzen Mannschaft nur gratulieren.“

Ligaportal schließt sich den Glückwünschen an und gratuliert dem SC St. Veit zur Meisterschaft in der Unterliga Ost!

