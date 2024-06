Spannendes Unentschieden zwischen SC Launsdorf und St. Michael/Lav.

Spielberichte

In der 30. und letzten Runde der Unterliga Ost (KTN) trennte sich der SC Launsdorf von FC St. Michael/Lav. mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz einer Halbzeitführung von 1:0 für die Heimmannschaft zeigten die Gäste aus St. Michael/Lav. eine starke zweite Hälfte und sicherten sich in letzter Minute den verdienten Ausgleich. Hier sind die wichtigsten Momente des Spiels.

Frühe Führung für SC Launsdorf hält bis zum Kabinengang

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeichnete sich ab, dass es ein intensives Duell werden würde. In der zweiten Minute hatte Rafer die erste Chance für SC Launsdorf, sein Schuss ging jedoch knapp neben das Tor. Nur eine Minute später war es erneut Launsdorf, das durch Gangl für Gefahr sorgte, doch der Torhüter von St. Michael/Lav. konnte seinen Abschluss parieren.

In der 13. Minute gelang dann der Durchbruch für die Heimmannschaft: Raphael Krapesch traf im Eins-gegen-Eins gegen den Torhüter Alegöz und erzielte das 1:0 für SC Launsdorf. Die nächsten Minuten waren geprägt von Chancen für beide Mannschaften, wobei insbesondere der Torhüter von SC Launsdorf, Plaschitz, mehrfach stark parierte und so die Führung in die Halbzeit rettete.

2:0, dann Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete für die Hausherren ideal: In der 53. Minute erhöhte Samuel Tamegger auf 2:0 für die Heimmannschaft.

Doch St. Michael/Lav. gab sich nicht geschlagen. In der 59. Minute brachte Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer die Gäste mit einem sehenswerten Treffer aus rund 20 Metern auf 2:1 heran. Dieses Tor gab St. Michael/Lav. merklich Auftrieb, und das Spiel wurde zunehmend intensiver.

Die Schlussphase des Spiels war dann an Dramatik kaum zu überbieten. In der 87. Minute fiel schließlich der lang ersehnte Ausgleich für St. Michael/Lav., als Elias Johann Dorner eine Standardsituation erfolgreich verwandelte und den 2:2-Endstand herstellte. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem leistungsgerechten Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt bescherte.

Unterliga Ost: Launsdorf : St. Michael/L. - 2:2 (1:0)

92 Elias Johann Dorner 2:2

59 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 2:1

53 Samuel Tamegger 2:0

13 Raphael Krapesch 1:0

Details

