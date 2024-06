Überzeugender Sieg: ASKÖ Mittlern bezwingt Vizemeister TSV Grafenstein klar

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:30

In einem eindrucksvollen Spiel setzte sich ASKÖ Mittlern klar mit 4:0 gegen TSV Grafenstein durch. Die Heim-Mannschaft zeigte sich von Beginn an überlegen und dominierte das Spielgeschehen über die gesamten 90 Minuten. Mit drei Treffern von Robert Matic und einem weiteren Tor von Stefan Klatzer sicherte sich ASKÖ Mittlern einen verdienten Sieg gegen den Tabellenzweiten und konnte so einen erfolgreichen Abschluss der Saison feiern.

Frühe Führung und Dominanz in der ersten Halbzeit

Bereits zu Beginn des Spiels zeigte ASKÖ Mittlern, dass sie die Partie fest im Griff hatten. In der 14. Minute erzielte Robert Matic mit einem präzisen Schuss aus etwa 20 Metern das 1:0 für die Heim-Mannschaft. Der unhaltbare Distanzschuss schlug genau im Kreuzeck ein und ließ dem Torwart von TSV Grafenstein keine Chance.

Grafenstein versuchte zu reagieren und hatte in der 24. Minute eine große Chance, doch die Verteidigung und der Torwart von ASKÖ Mittlern retteten gemeinsam. In der 26. Minute erhielt Grafenstein einen Freistoß aus guter Distanz, konnte diesen jedoch nicht in Zählbares ummünzen.

Mittlern blieb am Drücker und erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0. Erneut war es Robert Matic, der nach einem Ballgewinn seiner Mannschaft eine 3-gegen-2-Situation nutzte und im Nachschuss erfolgreich war. Kurz darauf hatten sie sogar noch eine weitere Top-Chance, doch der Torwart von Grafenstein parierte brillant.

Klatzer und Matic machen alles klar

Auch in der zweiten Halbzeit ließ ASKÖ Mittlern nicht nach und dominierte weiterhin das Geschehen. Bereits in der 49. Minute erzielte Robert Matic seinen dritten Treffer und erhöhte somit auf 3:0. Grafenstein versuchte weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, konnte jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen.

In der 55. Minute machte Stefan Klatzer mit einem weiteren Treffer für ASKÖ Mittlern alles klar. Mit seinem Tor zum 4:0 besiegelte er den deutlichen Sieg seiner Mannschaft. Grafenstein bemühte sich zwar weiterhin und kam zu einigen Standardsituationen wie Freistößen und Eckbällen, konnte jedoch keine Gefahr mehr für das Tor von ASKÖ Mittlern erzeugen.

In den letzten Minuten der Partie versuchte Grafenstein, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die gut organisierte Abwehr von ASKÖ Mittlern ließ nichts mehr zu. Auch ein Freistoß in der 79. Minute sowie ein Eckball, der per Kopf knapp am Tor vorbeiging, brachten keinen Erfolg.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und ASKÖ Mittlern konnte einen souveränen 4:0-Sieg feiern. Mit dieser Leistung zeigten sie eindrucksvoll, dass sie zu Recht als Sieger vom Platz gingen und die Saison erfolgreich abschließen konnten.

Unterliga Ost: Mittlern : Grafenstein - 4:0 (2:0)

55 Stefan Klatzer 4:0

49 Robert Matic 3:0

45 Robert Matic 2:0

14 Robert Matic 1:0

Details

