Überraschung zum Auftakt: Sirnitz fegt Grafenstein mit 5:0 vom Platz

Details Freitag, 02. August 2024 22:22

Die neue Saison beginnt und schon gibt es in der Unterliga Ost die erste Überraschung: Die SGA Sirnitz triumphiert im Auftaktmatch gegen die TSV Grafenstein mit einem deutlichen 5:0. Nach einer anfangs ausgeglichenen Partie übernahmen die Sirnitzer zunehmend die Kontrolle und zeigten mit herausragenden Treffern ihre Stärke. Von Beginn an war es ein Spiel voller Energie und spektakulärer Aktionen, das die Zuschauer begeisterte.

Sirnitz startet gut in die neue Saison

Das Spiel begann lebhaft, als der Schiedsrichter Piuk Markus das Match zwischen der SGA Sirnitz und dem TSV Grafenstein anpfiff. Bereits in der 5. Minute hatten die Gäste aus Grafenstein ihre erste Chance, als Raunegger einen Freistoß deutlich über das Tor setzte. Nur eine Minute später bekamen die Sirnitzer auf der Gegenseite ihren ersten Freistoß, den Blasge ausführte, jedoch ein Stürmerfoul im Strafraum verursachte. Zunehmend kam Sirnitz besser ins Spiel und in der 31. Minute platzte schließlich der Knoten: Jan Peter Zaagsma erzielte das 1:0 für SGA Sirnitz und brachte die Heimfans zum Jubeln. Nur zehn Minuten später folgte das 2:0 durch Martin Hinteregger, der nach einem tollen Kombinationsspiel mit Zaagsma traf. Die Gäste aus Grafenstein versuchten, dagegenzuhalten, doch die Sirnitzer Abwehr stand sicher.

Nach der Halbzeitpause legten die Gastgeber nach. Bereits in der 47. Minute erzielte Benjamin Katholnig das 3:0, als er eine präzise Flanke von Armin Buttazoni per Direktabnahme ins Tor beförderte. Die Gäste hatten keine Antwort auf die Angriffe der Sirnitzer und mussten in der 69. Minute den vierten Treffer hinnehmen. Der erst 15-jährige Neuzugang Andre Rausch traf nach einer klugen Vorarbeit von Zaagsma und Blasge.

In der 72. Minute war es erneut Benjamin Katholnig, der zum zweiten Mal an diesem Abend traf und das 5:0 erzielte. Die Sirnitzer dominierten das Spiel nun nach Belieben und ließen den Gästen kaum noch Raum für eigene Angriffe. Die Grafensteiner versuchten zwar, durch einige Vorstöße in den Strafraum der Sirnitzer zu gelangen, doch die Abwehr der Gastgeber war stets zur Stelle und verhinderte weitere Gegentore.

Deutliche Niederlage für Grafenstein

Die letzte Viertelstunde des Spiels war geprägt von weiteren Angriffen der Sirnitzer und einer sicheren Defensive. In der 78. Minute sorgte ein Freistoß von Blasge noch einmal für Aufregung, doch Katholnig konnte den Ball letztlich nicht verwerten. Die Sirnitzer ließen keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen und spielten die Partie souverän zu Ende.

Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel nach 91 Minuten und die Sirnitzer konnten ihren verdienten 5:0-Erfolg feiern. Mit dieser beeindruckenden Leistung setzen sie ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Saison und zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Die Gäste aus Grafenstein hingegen müssen sich in den kommenden Spielen steigern, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

Unterliga Ost: Sirnitz : Grafenstein - 5:0 (2:0)

72 Benjamin Katholnig 5:0

70 Andre Rausch 4:0

47 Benjamin Katholnig 3:0

41 Martin Hinteregger 2:0

33 Jan Peter Zaagsma 1:0

