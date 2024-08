Annabichler SV behält in Mittlern dank Popodi-Doppelpack die Oberhand

Spielberichte

Im ersten Spiel der neuen Saison in der Unterliga Ost lieferten sich die ASKÖ Mittlern und der Annabichler SV eine packende Partie. Obwohl Mittlern früh in Führung ging, gelang es den Gästen, das Spiel zu drehen und mit 2:1 zu gewinnen. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und ambitioniert, was den Zuschauern einen spannenden Fußballabend bescherte.

Hausherren mit Blitzstart

Der Saisonauftakt begann vielversprechend für Mittlern. Bereits in der 4. Minute konnte Günther Zussner nach einer Vorlage von Eldar Lisic den Ball überlegt annehmen und ins kurze Eck zur 1:0-Führung einschieben. Die frühe Führung beflügelte die Gastgeber, die in den folgenden Minuten mehr Ballbesitz hatten und das Spiel kontrollierten.

In der 10. Minute versuchte es Lisic selbst mit einem Schuss, der jedoch zu zentral auf SV-Torhüter David Holzer kam. Nur eine Minute später hatte Zussner die nächste gute Möglichkeit, schoss den Ball aber neben das Tor. Annabichl zeigte sich zunächst defensiv, versuchte jedoch mit schnellen Kontern zu antworten. In der 13. Minute vergab Giuliano Popodi die erste gute Möglichkeit für die Gäste, nachdem Mittlern den Ball im Aufbau verloren hatte.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 25. Minute zeigte sich das Spiel weiterhin ausgeglichen. Mittlern dominierte den Ballbesitz, während der SV auf Fehler der Heimelf lauerte. In der 30. Minute hatte Popodi die Chance zum Ausgleich, doch ASKÖ-Torwart Stefan Janjusevic hielt stark. Nur eine Minute später gelang es dann Popodi, nach einer Ecke den Ball im Netz unterzubringen und auf 1:1 auszugleichen.

Der Ausgleichstreffer beflügelte die Annabichler, die nun besser ins Spiel fanden. Zwischen der 35. und 45. Minute hatten die Gäste mehrere Topchancen, doch Mittlerns Torhüter Janjusevic zeigte mehrmals sein Können und verhinderte eine Führung der Gäste. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Popodi schnürt Doppelpack

Nach der Pause zeigte sich Annabichl als das stärkere Team. Die Gäste verzeichneten den besseren Start in die zweite Halbzeit. Josef Hudelist scheiterte in der 56. Minute mit einem zentralen Kopfball, während Patrick Schweizer eine gute Möglichkeit in der 58. Minute vergab, als er den Ball weit neben das Tor setzte. Nur eine Minute später hatte der SV die nächste Topchance, konnte diese jedoch nicht nutzen.

In der 63. Minute war es dann wieder Popodi, der nach einer schönen Kombination den Ball im Tor unterbrachte und die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Mittlern versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, kam jedoch nur selten gefährlich vor das Tor der Gäste. In der 69. Minute köpfte Dlopst knapp über das Tor, und in der 78. Minute hätte es nach einem vermeintlichen Handspiel eines ASV-Spielers im Strafraum Elfmeter für Mittlern geben können, Schiedsrichter Schmautz erkannte bei dieser Aktion jedoch keine Regelwidrigkeit.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. In der 85. Minute kam von der Heimelf jedoch zu wenig, um den Ausgleich zu erzwingen. Annabichl traf in der 86. Minute die Latte, und im Gegenzug hatte Lisic eine Topchance, doch Kedeper Holzer hielt den Ball sicher.

Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Unparteiische das Spiel beim Stand von 1:2. Der Annabichler SV sicherte sich somit die ersten drei Punkte der neuen Saison, während Mittlern trotz eines starken Starts leer ausging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mario Opietnik (12488 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mario Opietnik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.