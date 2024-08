Duell zweier neuer Teams: ASKÖ Wölfnitz feiert souveränen 3:1-Sieg gegen SG Rückersdorf / Klopeinersee

Spielberichte

In der zweiten Runde der Unterliga Ost kam es zum Duell der beiden neuen Teams ASKÖ Wölfnitz, das aus der Unterliga West wieder in den Osten Kärnten wechselte und der SG Rückersdorf/Klopeinersee, welche als Aufsteiger der 1. Klasse D dieses Jahr diese Liga bereichert. Das Spiel avancierte zu einer klaren Gelegenheit. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und legten damit den Grundstein für den Erfolg. Obwohl Rückersdorf in der zweiten Hälfte besser ins Spiel fand und ein Tor erzielen konnte, reichte es nicht mehr, um das Blatt zu wenden.

ASKÖ Wölfnitz mit starkem Beginn

Das Spiel begann mit ersten guten Aktionen vom Aufsteiger Rückersdorf, doch ASKÖ Wölfnitz übernahm danach schnell das Kommando. In der 22. Minute erzielte Johannes Mederer nach einer Ecke per Kopfball das 1:0 für die Gastgeber. Wölfnitz setzte nach und hatte nur sieben Minuten später eine weitere Topchance durch Zan Poglajen, die jedoch von Keeper Omelko pariert wurde.

In der 32. Minute fiel das zweite Tor für Wölfnitz. Nach einer schönen Kombination traf Zan Poglajen und erhöhte auf 2:0. Rückersdorf hatte in der 39. Minute eine gute Möglichkeit durch Music, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Aljaz Tot in der 45. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Tot schloss eine sehenswerte Kombination erfolgreich ab.

Rückersdorf bemüht, Wölfnitz hält stand

Nach der Halbzeitpause hatte Wölfnitz in der 47. Minute die nächste große Chance, als der Ball am linken Pfosten vorbeikugelte. Rückersdorf versuchte in der Folge, mehr Druck aufzubauen. Dies zahlte sich in der 61. Minute aus, als Armin Michael Miklautz nach einem 35-Meter-Sprint und einer schwachen Abwehrleistung der Gastgeber das 3:1 erzielte.

In der 70. Minute wirbelte Writzl in der Offensive und bereitete der Abwehr von Wölfnitz Probleme, doch die Gastgeber verteidigten ihre Führung erfolgreich. Rückersdorf blieb weiterhin bemüht, fand jedoch keine zwingenden Chancen mehr, um den Rückstand weiter zu verkürzen.

In den Schlussminuten tauchte Writzl noch einmal vor dem Tor von Wölfnitz auf, doch sein Abschluss war zu zentral und stellte keine große Gefahr dar. Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für ASKÖ Wölfnitz.

Für beide Teams bedeutete dieses Spiel eine wichtige Erfahrung. Der ASKÖ Wölfnitz konnte die Niederlage aus dem ersten Spiel gegen St. Andrä vergessen machen und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken. Rückersdorf hingegen konnte nach der hohen Niederlage im ersten Spiel zumindest ein Tor erzielen und zeigte in der zweiten Halbzeit eine engagierte Leistung.

Unterliga Ost: Wölfnitz : Rückersdorf / Klopeinersee - 3:1 (3:0)

61 Armin Michael Miklautz 3:1

45 Aljaz Tot 3:0

32 Zan Poglajen 2:0

22 Johannes Mederer 1:0

