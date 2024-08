TSV Grafenstein feiert gegen St. Andrä ersten Saisonsieg

Spielberichte

In einem intensiven Spiel in der Unterliga Ost setzte sich der TSV Grafenstein eindrucksvoll mit 3:0 gegen den SK St. Andrä durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich die Überlegenheit der Gastgeber ab, die sich bis zum Schlusspfiff durchsetzen konnte. Vor allem in der zweiten Halbzeit steigerte der TSV den Druck und ließ dem Gegner keine Chance.

Walzl bringt Hausherren in Front

Schon nach dem Anpfiff zeigte sich der TSV sehr engagiert. Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von aggressiven Zweikämpfen und einem geordneten Passspiel, das zunächst von beiden Mannschaften ausgeglichen geführt wurde. In der 10. Minute versuchte St. Andrä, das Spiel zu kontrollieren, geriet dabei jedoch immer wieder in Bedrängnis.

Die erste nennenswerte Chance für die Gäste ergab sich in der 17. Minute aus einem Konter, der jedoch von der Verteidigung und dem Grafensteiner Torwart erfolgreich entschärft wurde. Auf der anderen Seite erspielte sich Grafenstein immer mehr Möglichkeiten. In der 30. Minute war es dann soweit: Nach einer Flanke und einem abgewehrten Ball gelang es Grafenstein, durch einen Nachschuss das erste Tor des Spiels zu erzielen. Der Treffer von Bernhard Walzl markierte das 1:0 und setzte St. Andrä unter Druck.

Bis zur Halbzeitpause blieben die Hausherren die dominierende Mannschaft und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Ein Freistoß in der 43. Minute nach einem Handspiel konnte von Grafenstein nicht erfolgreich verwertet werden. Kurz vor dem Pausenpfiff ergab sich noch eine Chance für St. Andrä, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Somit ging es mit einem 1:0 in die Halbzeitpause.

Raunegger schnürt Doppelpack

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz der Heimischen fort. Der TSV versuchte nun vermehrt mit langen Bällen, die schnellen Flügelspieler einzusetzen. In der 54. Minute führte ein Fehler im Abwehrspiel der Gäste zu einem weiteren Tor für Grafenstein durch Marco Raunegger.

St. Andrä versuchte, dem Druck standzuhalten, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. In der 65. Minute wurde die Situation für die Gäste noch schwieriger, als Marcel Fritzl nach einem Foul die Ampelkarte sah und St. Andrä fortan nur noch zu zehnt agieren musste. Dies führte zu weiteren Chancen für die Grafensteiner, die in der 78. Minute durch ein Raunegger-Solo das 3:0 erzielten.

In den letzten Minuten des Spiels hatte Grafenstein weiterhin die Kontrolle und drängte auf weitere Tore. St. Andrä wirkte zunehmend planlos und konnte keinen nennenswerten Angriff starten. Ein letzter Versuch in der 90. Minute, durch eine Flanke zu einem Tor zu kommen, scheiterte, und so endete das Spiel mit einem verdienten 3:0-Sieg für den TSV Grafenstein.

