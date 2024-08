Spannung Pur: Eberstein unterliegt knapp gegen Ludmannsdorf mit 3:4

Spielberichte

Details Montag, 12. August 2024 11:01

Ein packendes Spiel in der Unterliga Ost zwischen SV Dolomit Eberstein und SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf endete mit einem knappen 3:4-Sieg für die Gäste. Trotz eines hart umkämpften Spiels musste sich Eberstein geschlagen geben. Zahlreiche Tore und aufregende Spielzüge sorgten für ein echtes Fußball-Spektakel.

Ein rasanter Beginn

Bereits in der neunten Minute setzte Pascal Hausegger ein erstes Zeichen für die Gäste aus Ludmannsdorf und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer motivierte das Heimteam von SV Eberstein, das in der 15. Minute durch Andre Adolf Wurzer zum 1:1 ausglich. Die Ebersteiner nutzen hierbei einen Abwehrfehler der Gäste eiskalt aus.

Nur acht Minuten später gelang Ludmannsdorf die erneute Führung. Stefan Jachs-Schaunig traf in der 23. Minute zum 2:1 für die Gäste. Doch SV Eberstein ließ sich nicht lange bitten und antwortete prompt. In der 26. Minute erzielte Toni Krijan mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern den Ausgleich zum 2:2.

Das Spiel blieb auf hohem Niveau spannend und hektisch. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, brachte Pascal Hausegger mit seinem zweiten Treffer Ludmannsdorf erneut in Führung. Ein Elfmetertor besiegelte das 3:2 für die Gäste. Mit diesem knappen Vorsprung gingen beide Mannschaften in die Halbzeit.

Aufholjagd und Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause erhöhte SV Eberstein den Druck und zeigte sich angriffslustig. In der 56. Minute gelang Luka Jagodic Basic nach einer Vorlage von David Rabitsch der erneute Ausgleich zum 3:3. Das Heimteam war nun am Drücker und setzte die Gäste stark unter Druck.

Doch trotz dominanter Spielweise konnte Eberstein die Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen. Ein Elfmeter für Ludmannsdorf in der 65. Minute wurde vergeben, doch die Gäste blieben im Spiel. Eberstein hatte weiterhin gute Chancen, wie durch eine starke Aktion von Drobesch in der 86. Minute, die jedoch knapp daneben ging.

Die Entscheidung fiel schließlich in den letzten Minuten des Spiels. In der 89. Minute erzielte Thomas Bradatsch aus dem Nichts den entscheidenden Treffer zum 4:3 für Ludmannsdorf. Eberstein hatte keine Zeit mehr, um zu reagieren, und musste sich mit dem knappen Rückstand abfinden.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem 4:3-Sieg für SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf. Trotz einer beeindruckenden Leistung und einem spannenden Spielverlauf reichte es für SV Dolomit Eberstein nicht, um zumindest einen Punkt zu holen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und schönen Toren, und die Zuschauer bekamen ein echtes Fußball-Highlight geboten.

Unterliga Ost: SV Eberstein : Ludmannsdorf - 3:4 (2:3)

89 Thomas Bradatsch 3:4

56 Luka Jagodic Basic 3:3

40 Pascal Hausegger 2:3

26 Toni Krijan 2:2

23 Stefan Jachs-Schaunig 1:2

15 Andre Adolf Wurzer 1:1

9 Pascal Hausegger 0:1

