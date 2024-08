TSV Grafenstein feiert in Rückersdorf 6:2-Kantersieg

Spielberichte

In der dritten Runde der Unterliga Ost traf die SG Rückersdorf/Klopeinersee auf den TSV Grafenstein. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Klasse und sicherten sich einen überzeugenden 6:2-Auswärtssieg. Trotz einiger guter Aktionen der Heimischen war der TSV über die gesamte Spielzeit die stärkere Mannschaft und setzte ein klares Zeichen.

Grafensteiner Blitzstart

Bereits in der dritten Spielminute ging der TSV in Führung. Ein abseitsverdächtiges Tor, das Dominic Oraze erzielte, brachte die Gäste in Front. Die frühe Führung schockte die Heimmannschaft, die daraufhin sichtlich Probleme hatte, ins Spiel zu finden. Nur fünf Minuten später legte Grafenstein nach: Nach einer schwachen Abwehrleistung der Rückersdorfer nutzten die Gäste ihre Chance eiskalt aus und erhöhten durch Michael Eisterlehner auf 2:0.

Rückersdorf versuchte, sich zu fangen und zeigte in der 16. Minute eine starke Aktion. Jan Music ließ den TSV Torwart schlecht aussehen und erzielte den Anschlusstreffer. Doch die Freude währte nicht lange. In der 28. Minute stellte Grafenstein den alten Abstand wieder her - Marco Raunegger besiegellte den 1:3-Pausenstand.

Gäste machen halbes Dutzend voll

In der zweiten Halbzeit war es erneut der TSV Grafenstein, der das Spiel dominierte. In der 58. Minute konterten die Grafensteiner die Heimmannschaft gekonnt aus und erhöhten durch Nico Holzer auf 1:4. Die Rückersdorfer Abwehr fand keine Mittel gegen die schnellen Angriffe der Gäste.

Nur fünf Minuten später kam es zu einer umstrittenen Szene. Nach einem vermeintlichen Foul an Armin Miklautz ließ Schiedsrichter Pichler weiterspielen, was zu einer 1:1-Situation führte, die Grafenstein durch Lukas Rabitsch zum 1:5 zu nutzen wusste. Kurz danach waren die Hausherren nur noch zu zehnt - nach Kritik und Foul sah Miklautz zwei Mal Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz.

Kurz danach war es abermals Raunegger, der das halbe Dutzend vollmachte. Trotz der deutlichen Überlegenheit der Gäste gab Rückersdorf nicht auf. In der 87. Minute zeigte der eingewechselte David Writzl eine starke Einzelleistung, tanzte die Grafensteiner Hintermannschaft aus und legte quer auf Music, der den Ball zum 2:6-Endstand einschob.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Duller (1300 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Duller mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.