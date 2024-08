DSG Sele Zell gibt 2:0-Führung aus der Hand

Spielberichte

Ein unterhaltsdames Spiel zwischen der DSG Sele Zell und dem SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf endete in der Unterliga Ost mit einem 2:2-Unentschieden. In einer Partie mit vielen umstrittenen Entscheidungen sahen die Zuschauer zwei unterschiedliche Halbzeiten. Während die Gastgeber in der ersten Hälfte dominierten, kämpften sich die Gäste in der zweiten Hälfte zurück und sicherten sich einen Punkt.

Hausherren mit komfortabler 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einer ersten Chance für Said Djulic von Ludmannsdorf, der den Ball jedoch knapp über das Tor setzte. Nur wenige Minuten später hatten die Gastgeber ihre erste Möglichkeit, die sie jedoch nicht clever zu Ende spielten. In der 11. Minute kam es zur ersten entscheidenden Szene des Spiels: Nach einem Foul von Dominik Killar bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen. Melvin Osmic trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für DSG Sele Zell.

Die frühe Führung gab Sele Zell weiteren Auftrieb. Sie drängten auf das zweite Tor, und nach einer wunderschönen Kombination erzielte Kristijan Frlic in der 32. Minute das 2:0. Die Ludmannsdorfer fanden in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die Angriffe der Hausherren und hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Eine weitere Großchance für die Zellaner in der 45. Minute blieb ungenutzt, und so ging es mit einem komfortablen 2:0 in die Halbzeitpause.

Ludmannsdorf kämpft sich zurück

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild anfangs nicht. Die Ludmannsdorfer kamen unverändert aus der Kabine und fanden wenig zwingende Chancen vor. Es dauerte bis zur 70. Minute, bis Pascal Hausegger nach einem Fehler in der Zellaner Abwehr das 2:1 erzielte. Nur eine Minute später sorgte Andreas Bernhard Schritliser mit einem Kopfball nach einer Flanke von Florian Walser für den Ausgleich. Der Doppelschlag überraschte die Hausherren, die nun unter Druck standen.

Das Spiel wurde hitziger, und in der 81. Minute erhielt Spielertrainer Mihael Bukovec von Sele Zell die Gelb-Rote Karte nach einer fragwürdigen Entscheidung des Schiedsrichters. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpften die Gastgeber weiter. In den letzten Minuten versuchte Ludmannsdorf alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Ein Lattenköpfler in der 88. Minute und ein letzter Sturmlauf in der 90. Minute sorgten für Spannung, doch letztendlich blieb es beim 2:2.

Mit diesem Ergebnis endet das Spiel in der 4. Runde der Unterliga Ost ohne Sieger. Beide Teams zeigten in verschiedenen Phasen des Spiels ihre Qualitäten und lieferten den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Match.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David Struger (8175 Bonuspunkte)

Unterliga Ost: Sele Zell : Ludmannsdorf - 2:2 (2:0)

71 Andreas Bernhard Schritliser 2:2

70 Pascal Hausegger 2:1

32 Kristijan Frlic 2:0

11 Melvin Osmic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David Struger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.