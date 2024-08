Ausgeglichene Partie mit strittigem Siegestreffer: St. Stefan bezwingt Mittlern

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 11:41

In der vierten Runde der Unterliga Ost trafen der SC St. Stefan und ASKÖ Mittlern aufeinander. In einem spannenden und teilweise hitzig geführten Spiel setzte sich am Ende die Heimmannschaft knapp mit 1:0 durch. Der Sieg von SC St. Stefan war allerdings nicht unumstritten, da das entscheidende Tor nach einem fragwürdigen Schiedsrichterentscheid fiel und die Gäste aus Mittlern mehrere strittige Entscheidungen hinnehmen mussten.

Frühe Chancen und umstrittenes Führungstor

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften früh versuchten, nach vorne zu spielen. Die erste nennenswerte Chance hatte SC St. Stefan in der 11. Minute, als Schatzl einen Abschluss zu zentral platzierte. In der 15. Minute vergab Sinanovic eine Topchance für die Gastgeber, nachdem er von einem Fehler von Smrtnik profitierte, jedoch scheiterte er an Torhüter Janjusevic.

Auch ASKÖ Mittlern kam zu seinen Möglichkeiten. In der 24. Minute vergab Zussner die beste Chance des Spiels bis dahin, als er nach einem Stangler von Komar das Tor verfehlte. Kurze Zeit später blockte die Abwehr von SC St. Stefan einen Schuss von Mittlern. Das entscheidende Tor fiel in der 36. Minute durch Sinanovic für SC St. Stefan, allerdings unter kontroversen Umständen. Im Mittelfeld wurde Hober von SC St. Stefan gefoult, doch der Schiedsrichter ließ das Spiel weiterlaufen, und im Gegenzug traf Sinanovic zum 1:0.

Bis zur Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, und beide Mannschaften hatten noch einige Chancen, darunter ein Freistoß von Joham, der knapp neben das Tor ging. Zur Pause führte SC St. Stefan mit 1:0, doch die Gäste haderten mit der Schiedsrichterleistung.

Drangphase der Gäste und glücklicher Sieg für SC St. Stefan

Die zweite Halbzeit begann ebenso ausgeglichen wie die erste, jedoch wurden die Gäste aus Mittlern immer stärker. Ein Freistoß von Lisic in der 55. Minute konnte Torhüter Kanduc parieren. Zur Stundenmarke setzte Mittlern den Druck weiter fort, und eine Schiedsrichterentscheidunge sorgte erneut für Diskussionen. In der 65. Minute blieb ein vermeindliches Handspiel von Sinanovic im Strafraum ungeahndet, was die Gäste lautstark monierten.

In der hektischen Schlussphase hatte ASKÖ Mittlern mehrere Chancen zum Ausgleich. Zussner verpasste in der 84. Minute knapp das Tor, und auch Lisic schoss wenig später über das Tor. In der 87. Minute vergab Lisic eine weitere gute Möglichkeit. Trotz dieser Drangphase gelang es Mittlern nicht, den Ball im Tor von SC St. Stefan unterzubringen.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und SC St. Stefan konnte einen knappen und glücklichen 1:0-Sieg feiern. Trotz der Niederlage zeigte ASKÖ Mittlern eine starke Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit. SC St. Stefan bleibt somit in der laufenden Saison ungeschlagen, während Mittlern aus dem Lavanttal ohne Punkte zurückkehrt.

Unterliga Ost: St. Stefan : Mittlern - 1:0 (1:0)

36 Mirel Sinanovic 1:0

