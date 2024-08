Last-Minute-Sieg: Spannendes Duell zwischen Wölfnitz und Launsdorf endet 3:2

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 11:42

In der 4. Runde der Unterliga Ost traf ASKÖ Wölfnitz auf den SC Launsdorf. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der erst in den letzten Minuten entschieden wurde. ASKÖ Wölfnitz konnte schließlich einen knappen 3:2-Sieg erringen und somit wichtige Punkte sichern, während SC Launsdorf erneut leer ausging.

Frühe Tore sorgen für Spannung

Das Spiel begann mit hoher Intensität, und bereits in der 8. Minute konnten die Gäste aus Launsdorf den ersten Treffer verbuchen. Lukas Pietsch erzielte das 0:1 für seine Mannschaft, nachdem er sich auf der linken Seite durchgesetzt hatte und aus rund acht Metern den Ball im Netz unterbrachte. Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Minuten später, in der 11. Minute, gelang ASKÖ Wölfnitz der Ausgleich. Christof Reichmann traf nach einem flachen Zuspiel in den Strafraum und verwandelte sicher zum 1:1.

Das Spiel blieb in der Folge spannend und umkämpft. In der 25. Minute hatte SC Launsdorf Pech, als Chaschmagamadov aus der Distanz nur die Querlatte traf. Kurz darauf, in der 40. Minute, drehte Wölfnitz das Spiel. Zan Poglajen brachte sein Team mit einem Kopfball aus kurzer Distanz in Führung und sorgte so für den 2:1-Halbzeitstand.

Ausgleich und späte Entscheidung

Nach der Pause zeigte SC Launsdorf großen Einsatz und drängte auf den Ausgleich. In der 52. Minute hatten sie eine große Chance, doch der Abschluss ging über das Tor. In der 66. Minute hatten sie sogar eine Doppelchance, aber Wölfnitz' Torhüter Rutnig parierte glänzend, und der Nachschuss wurde geblockt. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe der Ausgleich fiel. Raphael Krapesch traf nach einer Flanke von links per Kopf zum verdienten 2:2.

Die Partie blieb bis zum Ende spannend. In der 88. Minute erhielt ASKÖ Wölfnitz einen Freistoß von der rechten Seite. Mateo Grubor stieg hoch und köpfte den Ball zur 3:2-Führung ins Netz. Dieser Treffer war letztlich entscheidend, denn obwohl SC Launsdorf in den verbleibenden Minuten noch einmal alles versuchte, gelang ihnen kein weiterer Treffer mehr.

Mit diesem 3:2-Sieg konnte ASKÖ Wölfnitz wertvolle Punkte sammeln, während SC Launsdorf weiterhin ohne Zähler bleibt. Das Spiel endete nach 93 Minuten, inklusive Nachspielzeit, und bot den Zuschauern eine packende Begegnung mit vielen Höhepunkten.

Unterliga Ost: Wölfnitz : Launsdorf - 3:2 (2:1)

88 Mateo Grubor 3:2

70 Raphael Krapesch 2:2

40 Zan Poglajen 2:1

11 Christof Reichmann 1:1

8 Lukas Pietsch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.