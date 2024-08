Feldkirchen zeigt Ambitionen: Kantersieg über den ASV

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 09:29

Der SV Feldkirchen hat in der 5. Runde der Unterliga Ost einen deutlichen 6:0-Heimsieg gegen den Annabichler SV eingefahren. Schon früh dominierten die Feldkirchner das Spiel und ließen ihren Gästen kaum eine Chance. Kevin Vaschauner war der herausragende Spieler des Abends, der mit einem Hattrick maßgeblich zum Kantersieg beitrug.

Überlegene erste Halbzeit des SV Feldkirchen

Gleich zu Beginn der Partie setzte der SV Feldkirchen ein Zeichen. Bereits in der ersten Minute prüfte Kevin Vaschauner den Torhüter des Annabichler SV mit einem ersten Abschluss, der jedoch problemlos gehalten wurde. Die erste ernsthafte Gelegenheit für die Gäste ergab sich in der 9. Minute, als der Keeper der Feldkirchner nach einer Unsicherheit den Ball zur Ecke parieren konnte.

In der 13. Minute erhielt der SV Feldkirchen einen Elfmeter zugesprochen, den Kevin Vaschauner sicher verwandelte und somit das 1:0 erzielte. Nur wenige Minuten später hatte Adriano Bilandzija die Chance, die Führung auszubauen, aber der Torhüter der Gäste konnte erneut mithilfe des Pfostens parieren. Weitere Chancen durch Tim Oman und Kevin Vaschauner verfehlten das Ziel knapp.

In der 30. Minute profitierte Bajro Besic von einem Fehler des Torhüters und erhöhte auf 2:0. Nur vier Minuten später traf Tim Oman nach toller Vorarbeit von Alexander Schwaiger zum 3:0. Die Feldkirchner gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Feldkirchen lässt nicht locker

Auch in der zweiten Halbzeit machte der SV Feldkirchen dort weiter, wo er aufgehört hatte. Bajro Besic verfehlte in der 47. Minute nur knapp das Tor. Zwei Minuten später hatte Tim Oman eine gute Gelegenheit, aber sein Abschluss ging in Richtung Eckfahne.

In der 55. Minute war es dann erneut Bajro Besic, der nach einem schönen Spielzug auf 4:0 erhöhte. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel weiterhin und ließen dem Annabichler SV keine Luft zum Atmen. Mehrere Freistöße in der 64., 67. und 80. Minute brachten zwar keine Tore, sorgten jedoch stets für Gefahr.

Kevin Vaschauner setzte in der 72. Minute einen weiteren Abschluss knapp neben das Tor, bevor er in der 78. Minute nach traumhafter Vorarbeit von Tim Oman zum 5:0 traf. In der 82. Minute machte Vaschauner seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 6:0.

Das Spiel endete schließlich mit einem hochverdienten 6:0-Erfolg für den SV Feldkirchen, der damit seine Ambitionen in der Liga eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Unterliga Ost: SV Feldkirchen : Annabichler SV - 6:0 (3:0)

82 Kevin Vaschauner 6:0

78 Kevin Vaschauner 5:0

55 Bajro Besic 4:0

34 Tim Oman 3:0

30 Bajro Besic 2:0

15 Kevin Vaschauner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.