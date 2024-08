Abgeklärte Sirnitzer feiern 3:1-Erfolg über St. Stefan

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 09:39

Am Freitagabend konnte die SGA Sirnitz in der Unterliga Ost einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen den SC St. Stefan verbuchen. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und gingen bereits zur Halbzeit mit 3:0 in Führung. Trotz eines späten Treffers der Gäste blieb der Sieg von Sirnitz ungefährdet.

Starke erste Halbzeit der Sirnitzer

Von Beginn an zeigte die SGA Sirnitz, dass sie das Spiel fest im Griff hatten. In den ersten Minuten gab es bereits die ersten Halbchancen und in der 13. Minute erzielte Christian Schlintl schließlich das erste Tor des Spiels mit einem wunderbaren Schuss ins Kreuzeck, womit er die frühe Führung für die Gastgeber sicherte.

Nur elf Minuten später war es wieder soweit: Nach einem schnellen Konter passte Blasge den Ball zu Benjamin Katholnig, der gekonnt zum 2:0 vollendete. Die Offensivkombinationen der Sirnitzer waren sehenswert, und die Gäste aus St. Stefan hatten Schwierigkeiten, mitzuhalten. In der 30. Minute erhöhte Benjamin Katholnig auf 3:0, nachdem er zuerst den Torwart ausgetanzt und dann den Ball ins Netz geschoben hatte. Dies war der Halbzeitstand und spiegelte die Dominanz der Gastgeber wider.

Der SC St. Stefan hatte nur wenige Chancen in der ersten Halbzeit, darunter eine Freistoßposition in der 42. Minute, die jedoch schlecht ausgeführt wurde. Der Halbzeitpfiff brachte eine willkommene Pause für die Gäste, die sich neu ordnen mussten.

Abgeklärte zweite Halbzeit und späte Ehrung für St. Stefan

Die zweite Halbzeit begann ohne nennenswerte Chancen. Erst in der 64. Minute bot sich Blasge eine hervorragende Möglichkeit, als er freistehend vor dem Gästetor auftauchte, aber direkt auf Goalie Kanduc schoss. Auch ein Freistoß von Hinteregger auf Blasge in der 67. Minute brachte keine Änderung des Spielstandes, da Kanduc erneut parieren konnte.

Die Gäste aus St. Stefan fanden auch gegen Ende der Partie keine guten Einschussmöglichkeiten vor. In der 87. Minute zeigte Koch seine Abgeklärtheit, als er mit einem Haken den Ball aus der Gefahrenzone brachte. Kurz darauf hatte Zaagsma eine gute Chance für Sirnitz, verfehlte jedoch knapp das Ziel.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute gelang SC St. Stefan doch noch ein Treffer. Mirel Sinanovic erzielte das Tor zum 3:1-Endstand, was jedoch nur noch eine kosmetische Verbesserung des Ergebnisses darstellte. Der Schlusspfiff in der 92. Minute besiegelte den verdienten Sieg der SGA Sirnitz.

Insgesamt war es ein überzeugender Auftritt der Heimmannschaft, die über 90 Minuten den Ton angaben und kaum Chancen für die Gäste zuließen. Mit diesem Sieg setzt die SGA Sirnitz ein klares Zeichen in der Unterliga Ost und kann optimistisch auf die kommenden Spiele blicken.

Unterliga Ost: Sirnitz : St. Stefan - 3:1 (3:0)

93 Mirel Sinanovic 3:1

30 Benjamin Katholnig 3:0

24 Benjamin Katholnig 2:0

13 Christian Schlintl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.