Aufsteiger besiegt Absteiger: Rückersdorf/Klopeinersee triumphiert mit 3:0 über SV Hirter Kraig

Details Montag, 26. August 2024 10:08

In der 5. Runde der Unterliga Ost empfing der Tabellenletzte SG Rückersdorf / Klopeinersee den Tabellendritten SV Hirter Kraig. Trotz der klaren Außenseiterrolle gelang Rückersdorf ein beeindruckender 3:0-Sieg. Schon in der ersten Halbzeit legte das Heimteam mit drei Toren den Grundstein für den Erfolg, während Kraig seine Chancen nicht nutzen konnte.

Führung für das Heimteam

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Doch schon nach wenigen Minuten zeigten die Gastgeber erste offensive Akzente. In der 6. Minute verfehlte Serdarevic für die Gäste das Tor deutlich. In der 11. Minute folgte ein weiterer Versuch von Khazhmagamadov, der allerdings zu lang geriet. SV Hirter Kraig versuchte, das Spiel zu dominieren, doch Rückersdorf hielt gut dagegen.

In der 16. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Armin Michael Miklautz traf nach einem sehenswerten Solo zur 1:0-Führung für Rückersdorf. Nur wenige Minuten später, in der 21. und 22. Minute, hatten die Gäste durch zwei Ecken von Da Silva ihre Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Kraig kam zwar immer wieder vor das Tor, doch entweder waren die Abschlüsse zu ungenau.

In der 23. Minute gab es eine kurze Trinkpause, nach der das Spiel weiterhin intensiv geführt wurde. Rückersdorf setzte auf Konter und in der 32. Minute gelang es Jan Music, nach einem Alleingang das 2:0 zu erzielen. Die Kraiger wirkten zunehmend verunsichert und kassierten nur eine Minute später ein weiteres Tor. Wieder war es Jan Music, der zum 3:0 traf. Ein komfortabler Vorsprung für die Gastgeber, der bis zur Halbzeit nicht mehr in Gefahr geriet.

Defensive Stärke und kontrollierte zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause versuchte SV Hirter Kraig das Spiel zu drehen, aber Rückersdorf stand defensiv sicher. Die Gastgeber konzentrierten sich nun darauf, das Spiel zu kontrollieren und keine weiteren Gegentreffer zuzulassen, Rückersdorf verteidigte kompakt und lauerte auf Konter. In der 57. Minute verpasste Miklautz nach einer Ecke von Jorgic per Kopf das Tor. Auch weitere Gelegenheiten wurden nicht genutzt, wie der Schuss von Jorgic in der 60. Minute, den Kraigs Keeper Petautschnig zur Ecke klären konnte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von zunehmenden Angriffsbemühungen der Gäste geprägt. Ein Freistoß von Kremer in der 67. Minute ging knapp über das Tor. Kraig scheiterte immer wieder an der gut organisierten Defensive von Rückersdorf und deren Torhüter Omelko. In der 70. Minute vergab Miklautz eine weitere Großchance, als er das leere Tor nicht traf.

In der 83. und 88. Minute landete der Ball zwar zweimal im Netz der Kraiger, doch beide Male wurde das Tor wegen Abseits aberkannt. Rückersdorf hatte in der 86. Minute durch Huber nochmals die Möglichkeit, das 4:0 zu erzielen, doch Petautschnig parierte glänzend.

Mit dem Abpfiff in der 92. Minute war der 3:0-Erfolg von Rückersdorf besiegelt. Ein bedeutender Sieg für das Team, das damit seine Position in der Tabelle verbessern konnte, während SV Hirter Kraig trotz zahlreicher Chancen an der konsequenten Defensive des Gegners scheiterte.

Unterliga Ost: Rückersdorf / Klopeinersee : SV Kraig - 3:0 (3:0)

46 Jan Music 3:0

33 Jan Music 2:0

16 Armin Michael Miklautz 1:0

