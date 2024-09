TSV Grafenstein deklassiert FC St. Michael/Lav. mit 9:1

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:28

In einem packenden Spiel der Unterliga Ost setzte sich der TSV Grafenstein eindrucksvoll mit 9:1 gegen den FC St. Michael/Lav. durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Gäste noch mithalten konnten, dominierten die Gastgeber die zweite Hälfte und erzielten Tor um Tor. Besonders auffällig waren die Akteure Bernhard Walzl und Dominic Oraze, die mehrfach trafen und den Sieg für Grafenstein sicherten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann vielversprechend für den TSV Grafenstein. Bereits in der sechsten Minute brachte Bernhard Walzl die Heimmannschaft mit einem frühen Treffer in Führung. In den darauffolgenden Minuten erhöhte Grafenstein den Druck, doch der Torwart von St. Michael/Lav., Alegöz, konnte sich mehrmals auszeichnen und hielt seine Mannschaft im Spiel. Doch die Gäste ließen sich nicht lange bitten und erzielten in der 16. Minute durch Michael Six den Ausgleich.

Nach dem Ausgleich gestaltete sich das Spiel offen, und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Eine Trinkpause in der 24. Minute unterbrach das Tempo kurzzeitig, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang Dominic Oraze das wichtige 2:1 für Grafenstein nach einem Eckball. Mit diesem knappen Vorsprung gingen die Teams in die Kabinen.

Torflut in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem Tor für den TSV Grafenstein. Bernhard Walzl erhöhte in der 48. Minute auf 3:1, was den Gästen aus St. Michael/Lav. einen erheblichen Dämpfer verpasste. Nur wenige Minuten später, in der 55. Minute, baute Manuel Rabitsch die Führung auf 4:1 aus, bevor Marco Raunegger in der 63. Minute auf 5:1 erhöhte.

Die Gäste hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen, und so folgten weitere Tore fast im Minutentakt. In der 71. Minute traf Lukas Rabitsch zum 6:1, und Dominic Oraze setzte in der 77. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 7:1 obendrauf. Die Lavanttaler waren sichtlich geschlagen, und das Spiel entwickelte sich zunehmend zu einem Debakel für sie.

In den letzten zehn Minuten erhöhte Grafenstein nochmals den Druck und erzielte durch Dominic Oraze (81. Minute) und Samuel Markus Hoffmann (87. Minute) die Treffer acht und neun. Mit dem 9:1-Endstand besiegelte Grafenstein eine glanzvolle Vorstellung und ließ den Gästen keine Chance.

Das Spiel endete nach 94 Minuten, und die Zuschauer sahen eine eindrucksvolle Leistung des TSV Grafenstein, der sich mit diesem Sieg in der Tabelle der Unterliga Ost weiter nach oben arbeiten dürfte. St. Michael/Lav. hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder sammeln und analysieren, was in diesem Spiel schiefgelaufen ist.

Unterliga Ost: Grafenstein : St. Michael/L. - 9:1 (2:1)

87 Samuel Markus Hoffmann 9:1

81 Dominic Oraze 8:1

77 Dominic Oraze 7:1

71 Lukas Rabitsch 6:1

63 Marco Raunegger 5:1

55 Manuel Rabitsch 4:1

48 Bernhard Walzl 3:1

46 Dominic Oraze 2:1

16 Michael Six 1:1

6 Bernhard Walzl 1:0

