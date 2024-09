Torfestival in Zell: DSG Sele Zell besiegt SGA Sirnitz in einem packenden 5:4-Spektakel

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:31

Ein wahres Torfeuerwerk erlebten die Zuschauer in Zell, als die DSG Sele Zell auf die SGA Sirnitz traf. Das spannende Spiel endete mit einem knappen 5:4-Sieg für die Heimmannschaft, wobei das Match von Anfang bis Ende mitreißend und voller Überraschungen war. Beide Teams zeigten eine starke Offensive, doch am Ende konnte sich Sele Zell durchsetzen.

Frühe Führung und turbulente erste Halbzeit

Bereits in der Anfangsphase zeigte DSG Sele Zell ihre Offensivqualitäten. Nach einer ereignisarmen ersten Viertelstunde, in der beide Teams nur wenig gefährliche Chancen kreieren konnten, brachte Tim Gasperin Sele Zell in der 26. Minute mit einem Treffer in Führung. Nach einem Eckball, der über Umwege an die Stange prallte, staubte Gasperin aus kurzer Distanz ab.

SGA Sirnitz reagierte prompt und erzielte in der 33. Minute den Ausgleich. Martin Hinteregger traf mit einem präzisen Schuss in die lange Ecke. Kurz vor der Halbzeit wurde es dann noch einmal spannend. In der 39. Minute brachte Daniel Krassnitzer Sirnitz mit einem kuriosen Treffer in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Anze Jelar für Sele Zell per Elfmeter aus. So ging es mit einem 2:2 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und dramatische Schlussphase

Auch nach der Pause blieb das Spiel spannend. SGA Sirnitz ging in der 51. Minute erneut in Führung, als Daniel Krassnitzer mit einem feinen Lupfer traf. Doch die DSG Sele Zell ließ sich nicht entmutigen und glich in der 53. Minute durch Rok Smid wieder aus, nachdem die Sirnitzer Abwehr nicht gut sortiert war.

Der Druck auf Sirnitz nahm weiter zu, als Sele Zell in der 57. Minute einen zweiten Elfmeter zugesprochen bekam. Melvin Osmic trat an und verwandelte sicher zur 4:3-Führung für die Heimmannschaft. Nur wenige Minuten später konnte Osmic erneut jubeln, als er in der 65. Minute nach einem schnellen Konter den Ball ungehindert ins Netz schob und damit das 5:3 erzielte.

Doch SGA Sirnitz gab nicht auf und verkürzte in der 76. Minute durch einen Kopfballtreffer von Daniel Krassnitzer auf 5:4. Das Spiel wurde nun zunehmend hitziger und die Chancen häuften sich. In der 80. Minute verpasste Sirnitz nur knapp den Ausgleich, als eine Freistoßflanke ihr Ziel knapp verfehlte.

In der 85. Minute erhielt Sirnitz einen weiteren Rückschlag, als Philipp Pechmann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotzdem kämpfte das Team weiter und hatte in der Nachspielzeit eine unglaubliche Chance zum Ausgleich. Nach einem Eckball kam Torhüter Fritzer mit nach vorne und setzte zum Kopfball an, doch Zells Torhüter Ebner zeigte eine Glanzparade. Sekunden später hatte Hinteregger eine weitere Möglichkeit, doch erneut rettete Ebner.

Mit dieser letzten spannenden Aktion endete das Spiel nach 91 Minuten und DSG Sele Zell konnte einen knappen, aber verdienten 5:4-Sieg feiern. Die Zuschauer erlebten ein packendes Match, das ihnen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Unterliga Ost: Sele Zell : Sirnitz - 5:4 (2:2)

76 Daniel Krassnitzer 5:4

65 Melvin Osmic 5:3

57 Melvin Osmic 4:3

53 Rok Smid 3:3

51 Daniel Krassnitzer 2:3

41 Anze Jelar 2:2

39 Daniel Krassnitzer 1:2

33 Martin Hinteregger 1:1

26 Tim Gasperin 1:0

