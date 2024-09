SV Feldkirchen siegt mit 3:0 gegen SV Hirter Kraig in hitzigem Duell

Spielberichte

Der SV Feldkirchen konnte sich in einer spannenden Begegnung gegen den SV Hirter Kraig mit einem klaren 3:0 durchsetzen. Trotz zahlreicher Karten und hitziger Momente behielt Feldkirchen die Oberhand und nutzte seine Chancen eiskalt. Die Kraiger hingegen haderten mit ihrer Chancenverwertung und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Hektische erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Hirter Kraig und dem SV Feldkirchen begann ruhig, doch schon in der 17. Minute gab es die ersten aufregenden Szenen. Der SV Feldkirchen musste nach einer roten Karte für Andreas Tiffner in Unterzahl weiterspielen. In der Anfangsphase bekamen die Kraiger auch zwei Elfmeter zugesprochen, doch da Silva verschoss beide Male schwach. Diese vergebenen Chancen sollten sich später rächen.

Bis zur Halbzeitpause blieb es trotz der hitzigen Atmosphäre torlos. Beide Mannschaften kämpften verbissen um die Kontrolle über das Spiel, doch es gelang keinem Team, sich entscheidend durchzusetzen. Die ersten 45 Minuten boten viele Zweikämpfe und intensive Duelle, aber keine Tore.

Feldkirchen nutzt Chancen eiskalt

Die zweite Halbzeit begann mit demselben hohen Tempo, und in der 58. Minute gelang dem SV Feldkirchen in Unterzahl der erste Durchbruch. Kevin Vaschauner schloss einen schnellen Konter mit einem flachen Schuss ins linke untere Eck ab und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Kraiger wirkten geschockt und konnten in der Folgezeit keine nennenswerten Chancen kreieren.

In der 80. Minute sorgte Alessandro Bilandzija für die Vorentscheidung. Nach einem Sololauf auf der rechten Seite schoss er den Ball ins lange Eck und erhöhte auf 2:0 für den SV Feldkirchen. Die Kraiger fanden darauf keine Antwort mehr und wirkten zunehmend frustriert.

Die Partie wurde in den letzten Minuten noch hitziger. In der 83. Minute musste Michael Groinig vom Feld, nachdem er wegen einer Beleidigung Rote Karte gesehen hatte. Kurz darauf folgte der Trainer von Feldkirchen, Robert Pozewaunig, mit einer roten Karte. In der 88. Minute erwischte es auch Lukas Paul Höfferer vom SV Hirter Kraig, der ebenfalls wegen Kritik die Gelb-Rote Karte sah. Kurz darauf sah Bajro Besic von Feldkirchen wegen Ballwegschießens noch die Gelb-Rote Karte.

In der Nachspielzeit setzte Tim Oman dann schließlich den Schlusspunkt, nur mehr acht Feldkirchner und zehn Kraiger am Platz standen. Nach einem Querpass von Vaschauner schob er den Ball ins leere Tor und markierte den 3:0-Endstand.

Am Ende siegte der SV Feldkirchen verdient mit 3:0, obwohl sie lange Zeit in Unterzahl spielen mussten. Der SV Hirter Kraig hingegen musste sich über die eigenen vergebenen Chancen ärgern und konnte die numerische Überlegenheit nicht ausnutzen. Die Partie endete nach 96 intensiven Minuten mit einem klaren Sieg für die Gäste aus Feldkirchen.

Unterliga Ost: SV Kraig : SV Feldkirchen - 0:3 (0:0)

96 Tim Oman 0:3

80 Alessandro Bilandzija 0:2

58 Kevin Vaschauner 0:1

