St. Andrä / Lav. gut in Form: Erfolg über DSG Sele Zell

Details Samstag, 07. September 2024 14:24

Am Freitagabend stand wieder ein Match in der Unterliga Ost am Programm, in welchem sich der SK St. Andrä/Lav. und die DSG Sele Zell gegenüberstanden. Bereits in der Anfangsphase konnte St. Andrä / Lav. die Weichen auf Sieg stellen und ging früh in Führung. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, den Spielverlauf zu ändern, blieb St. Andrä / Lav. dominant und sicherte sich letztendlich verdient die drei Punkte mit einem 2:0-Erfolg.

Blitzstart von St. Andrä / Lav.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für St. Andrä / Lav. Schon in der zweiten Minute erzielte Konstantin Spörk das 1:0 für die Heimmannschaft. Nach einem erkämpften Ball von Sebastian Lippitz nutzte Spörk die sich bietende Chance und brachte sein Team früh in Führung. Diese frühe Führung setzte die Gäste unter Druck und zwang sie zu einer defensiven Spielweise, um nicht weiter in Rückstand zu geraten.

In der Anfangsphase zeigte sich St. Andrä / Lav. weiterhin dominierend. Bereits in der 7. Minute erarbeitete sich die Heimmannschaft nach einer weiteren starken Aktion von Spörk und Lippitz die nächste Möglichkeit. Die Gäste hatten in dieser Phase Schwierigkeiten, den Ball aus der eigenen Hälfte zu bekommen und konzentrierten sich auf ihre Defensive. Trotz einiger Eckbälle und Versuche, das Spiel an sich zu reißen, blieben sie offensiv eher blass.

In der 24. Minute hatten die Gäste eine Ecke, doch der Torhüter von St. Andrä / Lav. parierte souverän. Die Heimmannschaft spielte weiterhin überlegen und erarbeitete sich zahlreiche Standardsituationen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, hatten die Gäste noch einmal die Möglichkeit, doch sie scheiterten erneut.

St. Andrä / Lav. sichert den Sieg in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste wacher aus der Kabine und versuchten, mehr Druck aufzubauen. Doch St. Andrä / Lav. ließ sich nicht beirren und spielte weiter souverän. In der 53. Minute konnte Moritz Jäger den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0 ausbauen. Mit einem akrobatischen Einsatz setzte er den Ball ins Netz und sorgte für die Vorentscheidung.

Trotz der Bemühungen der Gäste, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb St. Andrä / Lav. die dominierende Mannschaft. Die Gäste schafften es zwar, einige Ecken herauszuholen, konnten daraus aber keinen Nutzen ziehen. In der Schlussphase war die Strategie der Gäste, durch harte Zweikämpfe und Fouls ins Spiel zurückzufinden, doch dies blieb erfolglos.

In den letzten zehn Minuten der Partie versuchte DSG Sele Zell noch einmal alles, um den Rückstand zu verkürzen. Die Heimmannschaft verwaltete aber souverän den Vorsprung und ließ nichts mehr anbrennen. Schließlich endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für St. Andrä / Lav.

Die Hausherren zeigten eine starke Leistung und bewiesen, warum sie in dieser Saison bisher auf heimischen Rasen ungeschlagen sind. Mit diesem Erfolg setzen sie sich vorerst auf Rang eins in der Tabelle und gehen mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele. Die Gäste von DSG Sele Zell hingegen müssen sich neu sortieren und ihre Strategie überdenken, um in den nächsten Partien wieder zu punkten.

Unterliga Ost: St. Andrä / Lav. : Sele Zell - 2:0 (1:0)

53 Moritz Jäger 2:0

2 Konstantin Spörk 1:0

