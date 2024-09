St. Michael/Lav. weiterhin vorne dabei: Knapper Sieg gegen Annabichler Sportverein

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 7. Runde in der Unterliga Ost setzte sich der FC St. Michael/Lav. mit 3:2 gegen den Annabichler Sportverein durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Hausherren den Grundstein für den Sieg mit einer komfortablen Führung. Trotz eines späten Aufbäumens der Gäste aus der Landeshauptstadt reichte es am Ende nicht für eine Punkteteilung.

Furiose erste Halbzeit von St. Michael/Lav.

Das Spiel begann lebhaft und schon früh in der Partie zeigte der FC St. Michael/Lav., dass sie an diesem Tag die Oberhand behalten wollten. Bereits in der 25. Minute konnte Manuel Wiesenbauer die Gastgeber in Führung bringen. Dieser Treffer war der Startschuss für eine dominante Phase der Hausherren.

Nur fünf Minuten später, in der 30. Minute, erhöhte Adnan Shabani für St. Michael/Lav. auf 2:0. Die Heimmannschaft nutzte ihre Chancen konsequent und ließ der Abwehr des Annabichler Sportvereins kaum eine Atempause. In der 33. Minute war es dann Christopher Waich, der für die Hausherren auf 3:0 stellte. Die Zuschauer sahen ein engagiertes und zielstrebiges Spiel der Gastgeber, die sich bereits zu diesem Zeitpunkt eine komfortable Führung herausgespielt hatten.

Doch noch vor der Halbzeitpause konnte der Annabichler Sportverein ein Lebenszeichen von sich geben. Patrick Schweizer erzielte in der 40. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut, und sie gingen mit einem Hoffnungsschimmer in die Kabine.

Annabichler SV kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann ruhiger, da St. Michael/Lav. versuchte, das Spiel zu kontrollieren und die Führung zu verwalten. Der Annabichler Sportverein setzte jedoch alles daran, den Rückstand weiter zu verkürzen. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell im Mittelfeld, ohne jedoch zunächst zu klaren Torchancen zu kommen.

Erst in den letzten Minuten der Partie gelang es den Gästen, die Spannung nochmals auf die Spitze zu treiben. In der 82. Minute erzielte Josef Hudelist den Treffer zum 3:2 für den Annabichler Sportverein. Die Gäste schöpften nun wieder Hoffnung und warfen alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen.

St. Michael/Lav. verteidigte jedoch geschickt und ließ in den verbleibenden Minuten nichts mehr anbrennen. Trotz des großen Einsatzes und des späten Aufbäumens des Annabichler Sportvereins konnte der FC St. Michael/Lav. den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sich letztendlich die drei Punkte sichern.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete ein packendes Spiel mit einem verdienten 3:2-Sieg für die Heimmannschaft. Der FC St. Michael/Lav. festigte damit seine Position in der Tabelle, während der Annabichler Sportverein trotz einer starken zweiten Halbzeit ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

Unterliga Ost: St. Michael/L. : Annabichler SV - 3:2 (3:1)

82 Josef Hudelist 3:2

40 Patrick Schweizer 3:1

33 Christopher Waich 3:0

30 Adnan Shabani 2:0

25 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 1:0

