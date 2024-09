Spektakuläres 6:3: Rückersdorf/Klopeinersee besiegt SC St. Stefan nach fulminanter Aufholjagd

Spielberichte

In einem packenden Spiel in der Unterliga Ost setzte sich SG Rückersdorf / Klopeinersee mit 6:3 gegen den SC jobcreativ St. Stefan durch. Nachdem die Gäste zur Halbzeit noch mit 3:2 führten, drehte die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit auf und erzielte vier Tore, um das Spiel für sich zu entscheiden. Besonders Jan Music war dabei mit einem Hattrick der herausragende Spieler.

Frühe Führung für St. Stefan

Schon früh in der Partie konnte SC St. Stefan die Weichen auf einen Torerfolg stellen. In der 12. Minute nutzte Mirel Sinanovic eine unsortierte Abwehr von Rückersdorf / Klopeinersee aus und köpfte unbedrängt zur 1:0-Führung ein. Die Gäste blieben weiter am Drücker und erhöhten in der 19. Minute auf 2:0. Ein Abstimmmungsfehler in der Defensive der Heimmannschaft ermöglichte Denis Harter das Abstauben.

Rückersdorf / Klopeinersee fand langsam ins Spiel und konnte in der 27. Minute durch Nik Burkeljca auf 1:2 verkürzen, nachdem dieser perfekt von Jan Music bedient wurde. Doch nur neun Minuten später stellte Christoph Raphael Joham mit einem Traumtor aus 25 Metern den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1 für St. Stefan.

Aufholjagd der Heimmannschaft

Kurz vor der Halbzeit konnte Rückersdorf / Klopeinersee durch ein Eigentor von Patrick Marzi auf 2:3 verkürzen und hoffnungsvoll in die Kabine gehen. In der zweiten Halbzeit dominierte die Heimmannschaft das Spielgeschehen. Bereits in der 51. Minute glich Jan Music zum 3:3 aus. Der Ball ging nach löchriger Verteidigung der Gäste quer durch den Strafraum und Music schloss per Seitfallzieher ab.

Die Druckphase von Rückersdorf / Klopeinersee setzte sich fort. In der 63. Minute köpfelte erneut Jan Music die Heimmannschaft erstmals zur Führung, bevor er nur eine Minute später den nächsten Treffer nachlegte und damit den Hattrick perfekt machte. Das 5:3 war die Vorentscheidung in einem bis dahin spannenden Spiel.

St. Stefan mühte sich in der Offensive, kam aber in der zweiten Halbzeit kaum zu nennenswerten Abschlüssen. Rückersdorf / Klopeinersee hingegen blieb gefährlich und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt durch Sascha Adrian Kremer, der nach einem Flipper in der Abwehr der Gäste zum 6:3-Endstand einschob.

Ein unrühmlicher Abschluss für SC St. Stefan war die rote Karte für Nico Andre in der letzten Minute der regulären Spielzeit, als er im Frust Nik Burkeljca umsenste. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und Rückersdorf / Klopeinersee durfte einen verdienten Heimsieg feiern.

Unterliga Ost: Rückersdorf / Klopeinersee : St. Stefan - 6:3 (2:3)

90 Sascha Adrian Kremer 6:3

64 Jan Music 5:3

63 Jan Music 4:3

51 Jan Music 3:3

41 Eigentor durch Patrick Marzi 2:3

36 Christoph Raphael Joham 1:3

27 Nik Burkeljca 1:2

19 Denis Harter 0:2

12 Mirel Sinanovic 0:1

