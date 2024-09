0:6! DSG Sele Zell gerät gegen SG Rückersdorf/Klopeinersee unter die Räder

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 19:05

In der 8. Runde der Unterliga Ost konnte die SG Rückersdorf/Klopeinersee einen beeindruckenden 6:0-Auswärtssieg gegen die DSG Sele Zell feiern. Vor allem der überragende Writzl trug mit drei Toren und zwei Vorlagen maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. In der 17. Minute konnte Writzl nach einem schnellen Einwurf von Kremer DSG-Torwart Ebner überwinden und das 0:1 erzielen. Nur zehn Minuten später baute Burkjelica die Führung auf 0:2 aus, nachdem er einen präzisen Pass von Writzl erfolgreich im Tor unterbrachte.

Die Heimmannschaft hatte in der ersten Halbzeit durchaus ihre Chancen, darunter eine Ecke von Skranjec, die von einem Verteidiger auf der Linie geklärt wurde. Doch es war klar, dass Rückersdorf die effizientere Mannschaft war. So ging es mit einem 0:2 in die Halbzeitpause, wobei Sele Zell noch Hoffnung auf eine Wende hatte.

Writzl glänzt mit drei Toren und zwei Vorlagen

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls stark für Rückersdorf, das druckvoll aus der Kabine kam. In der 54. Minute erhöhte Miklautz nach einer Vorlage von Writzl auf 0:3. Nur sechs Minuten später setzte Writzl seine herausragende Leistung fort und verwandelte einen Elfmeter zum 0:4, nachdem Music nur durch ein Foul gestoppt werden konnte.

In der 72. Minute schnürte Writzl schließlich seinen Dreierpack. Nach einem gelungenen Zusammenspiel im Mittelfeld erhielt er die Vorlage von Music und schoss das 0:5. Damit war das Spiel endgültig entschieden, doch Rückersdorf/Klopeinersee zeigte keine Gnade und legte in der 76. Minute nach. Kremer nutzte einen Fehler von Goalie Ebner aus und markierte das 0:6.

Sele Zell versuchte bis zum Schluss, wenigstens einen Ehrentreffer zu erzielen, doch selbst beste Chancen konnten nicht genutzt werden. SG-Torwart Omelko vereitelte mehrere gute Möglichkeiten der Heimmannschaft. In der 90. Minute endete das Spiel schließlich mit einem klaren 0:6-Sieg für Rückersdorf/Klopeinersee.

