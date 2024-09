Schlagabtausch im Tabellenmittelfeld: Rückersdor/Klopeinersee und Ludmannsdorf trennen sich 2:2

Spielberichte

Die Begegnung zwischen SG Rückersdorf / Klopeinersee und SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf endete mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden. In einer hart umkämpften Partie schenkten sich beide Mannschaften nichts und zeigten den zahlreichen Zuschauern ein spannendes Spiel mit vielen Höhepunkten. Besonders die Schlussminuten waren von intensiven Aktionen geprägt, die den Spielausgang maßgeblich beeinflussten.

Frühe Führung für SV Ludmannsdorf

Gleich zu Beginn zeigte Rückersdorf / Klopeinersee eine starke Leistung und dominierte das Spielgeschehen. Die Mannschaft setzte den SV Ludmannsdorf unter Druck, doch die Gäste verteidigten geschickt und versuchten, mit langen Bällen zu agieren. In der 34. Minute gelang Dominik Kruschitz dann überraschend die Führung für Ludmannsdorf. Nach einem Fehler in der Abwehr der Heimmannschaft nutzte Kruschitz die Gelegenheit und traf zum 0:1.

Rückersdorf / Klopeinersee ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 45. Minute war es schließlich Gasper Skrjanec, der nach einer Flanke von Jorgic per Kopf den verdienten Ausgleich erzielte. Somit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls vielversprechend für Rückersdorf / Klopeinersee, die weiter auf das Führungstor drängten. Doch es war erneut der SV Ludmannsdorf, der in der 64. Minute durch Leon Stevic in Führung gingen. Wieder war es ein Abwehrfehler, den die Gäste eiskalt nutzten, um das 1:2 zu markieren.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht hängen und spielten weiterhin offensiv. In der 71. Minute sah Stefan Jachs-Schaunig von SV Ludmannsdorf nach einer Beleidigung die rote Karte, was den Druck auf die Gäste weiter erhöhte. Rückersdorf / Klopeinersee nutzte die Überzahl, um weitere Chancen herauszuspielen.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit hatte Writzl eine riesige Chance, doch der Ball wurde vom Linienrichter nicht als Tor erkannt. Kurz vor Ende der Partie, in der 90. Minute, gelang Jan Music nach einer Vorlage von Krassnig per Kopf dann doch noch das viel umjubelte 2:2. Dieses Tor besiegelte das Unentschieden und ließ die Fans von Rückersdorf / Klopeinersee jubeln.

Die Nachspielzeit brachte noch einige spannende Momente mit sich. Der Schiedsrichter zeigte fünf Minuten an, in denen beide Mannschaften noch versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Es kam jedoch zu keinem weiteren Treffer, und so endete die Partie schließlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Rückersdorf / Klopeinersee zeigte eine starke Leistung, insbesondere nach den Rückständen, während SV Ludmannsdorf trotz der numerischen Unterlegenheit in den letzten Minuten kämpferisch dagegenhielt. Beide Teams können auf ihre gezeigten Leistungen stolz sein und gehen mit einem Punkt aus dieser intensiven Begegnung heraus.

Unterliga Ost: Rückersdorf / Klopeinersee : Ludmannsdorf - 2:2 (1:1)

90 Jan Music 2:2

64 Leon Stevic 1:2

45 Gasper Skrjanec 1:1

34 Dominik Kruschitz 0:1

