Tabellenführer schickt Annabichler SV mit 6:1-Packung auf den Heimweg

Details Samstag, 21. September 2024 16:46

Der TSV Grafenstein hat in der neunten Runde der Unterliga Ost einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen den Annabichler SV eingefahren. Der Tabellenführer dominierte das Spiel von Anfang an und zeigte eine überragende Leistung. Annabichl konnte trotz einiger Bemühungen nur ein Ehrentor erzielen.

Hausherren mit früher Führung

Bereits in der zehnten Minute gelang dem TSV der Führungstreffer. Eine präzise Flanke von rechts wurde von Walzl per Kopfball verwertet, und so stand es 1:0 für die Gastgeber. Grafenstein setzte Annabichl früh unter Druck und dominierte das Spielgeschehen. In der 15. Minute wurde ein weiterer Treffer für die Heimischen aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt, was den Spielfluss jedoch nicht beeinträchtigte.

Der Tabellenführer blieb weiterhin am Ball und kombinierte sich Meter für Meter Richtung Annabichler Gehäuse. Die Gäste versuchten ihr Glück hauptsächlich mit Kontern, was jedoch keine wirkliche Gefahr darstellte. In der 52. Minute konnte Grafenstein schließlich den zweiten Treffer erzielen. Nach einem Eckball verwertete Dominic Oraze den Ball gekonnt und erhöhte auf 2:0. Annabichl kam in dieser Phase des Spiels kaum zur Entfaltung.

Grafensteiner Dominanz

Im zweiten Durchgang zeigte Grafenstein weiterhin eine dominante Vorstellung. In der 77. Minute erzielten die Hausherren 3:0 nach einem perfekt gespielten Angriff, der von Müller erfolgreich abgeschlossen wurde. Nur wenige Minuten später erhöhte Grafenstein durch Marco Raunegger auf 4:0, was die Überlegenheit der Heimmannschaft unterstrich.

Der TSV ließ nicht nach und erzielte in der 87. Minute durch Dennis Meschnik das 5:0. Trotz des klaren Rückstands gab Annabichl nicht auf und konnte in der 90. Minute durch einen Konter und einen Fehler der Grafensteiner Verteidigung durch Arnold Gross das Ehrentor erzielen. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz, denn nur wenige Augenblicke später stellte Grafenstein den alten Abstand wieder her. In der 90. Minute verwandelte Bernhard Walzl einen Elfmeter und machte das halbe Dutzend voll.

