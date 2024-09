Absteiger besiegt Aufstiegskandidat: SV Hirter Kraig dominiert TSV Grafenstein mit 3:1 im packenden Heimspiel

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 08:40

Der SV Hirter Kraig konnte sich in der zehnten Runde der Unterliga Ost gegen den TSV Grafenstein mit einem verdienten 3:1-Sieg durchsetzen. Die Kraiger zeigten von Beginn an eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen konsequent. Grafenstein hingegen fand nur schwer ins Spiel und konnte erst in der Schlussphase einen Treffer erzielen. Hier folgt der detaillierte Bericht zum spannenden Match.

Frühe Führung für die Kraiger

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften ihre Ambitionen. In der 24. Minute gelang dem SV Hirter Kraig der erste Treffer. Nach einem schönen Passspiel zwischen Kohlweg und Lamzari gelangte der Ball zu Sandro Jose Ferreira Da Silva, der sicher zum 1:0 für die Kraiger verwandelte. Dieser Treffer setzte die Gäste unter Druck und Kraig versuchte, die Führung weiter auszubauen.

Grafenstein hatte ebenfalls einige Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. So ging ein Freistoß von Walzl knapp am Tor vorbei, und auch Schüsse von Raunegger und Rabitsch blieben erfolglos. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen 1:0-Führung für den SV Hirter Kraig, der durch Da Silva immer wieder gefährlich wurde.

Kraig baut Führung aus, Grafenstein trifft spät

Nach der Pause setzte der SV Hirter Kraig seine offensive Spielweise fort. In der 80. Minute erhöhte Sandro Jose Ferreira Da Silva mit einem präzisen Schuss auf 2:0. Zuvor hatte Benjamin Lamzari eine perfekte Flanke auf Da Silva geschlagen, die dieser eiskalt verwertete. Grafenstein wirkte zunehmend ideenlos, während Kraig durch ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor glänzte.

Nur neun Minuten später, in der 89. Minute, gelang Benjamin Lamzari selbst ein Treffer. Nach einem genauen Pass von Da Silva konnte er den Ball souverän im Netz unterbringen und die Führung auf 3:0 ausbauen. Dies war eine weitere Demonstration der Stärke der Kraiger an diesem Abend.

In der Nachspielzeit gelang es Dominic Oraze, den Ehrentreffer für den TSV Grafenstein zu erzielen. Trotz dieses Treffers war der Sieg des SV Hirter Kraig zu keiner Zeit gefährdet. Der Endstand von 3:1 spiegelt die Dominanz der Heimmannschaft wider und belohnt ihre kontinuierliche Angriffslust.

Das Spiel endete nach 97 Minuten mit einem verdienten Sieg für den SV Hirter Kraig. Die Kraiger zeigten eine beeindruckende Leistung und konnten wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern. Der TSV Grafenstein hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und an seinen Schwächen arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Unterliga Ost: SV Kraig : Grafenstein - 3:1 (1:0)

92 Dominic Oraze 3:1

89 Benjamin Lamzari 3:0

80 Sandro Jose Ferreira Da Silva 2:0

24 Sandro Jose Ferreira Da Silva 1:0

