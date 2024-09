Last-Minute-Drama in Ludmannsdorf: Feldkirchen dreht das Spiel

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 08:44

Ein spannendes und dramatisches Fußballspiel fand am Sonntag in der Unterliga Ost zwischen dem SV Ludmannsdorf und dem SV Feldkirchen statt. In einem packenden Duell gingen die Gastgeber früh in Führung, doch die Gäste aus Feldkirchen kämpften sich zurück und sicherten sich in den letzten Minuten den Sieg. Kevin Vaschauner erzielte den entscheidenden Treffer kurz vor Schluss und bescherte seinem Team damit einen wichtigen Auswärtserfolg.

Frühe Führung für Ludmannsdorf

Bereits in der dritten Minute gingen die Gastgeber durch Michael Jakopitsch in Führung. Nach einem Eckball von Ludmannsdorf war Jakopitsch zur Stelle und verwandelte den Ball zur frühen 1:0-Führung. Dies war ein vielversprechender Start für den SV Ludmannsdorf, der die Fans in Euphorie versetzte.

In den folgenden Minuten bemühten sich die Feldkirchner um den schnellen Ausgleich. Tim Oman hatte in der dritten Minute eine gute Gelegenheit, doch sein Abschluss ging knapp über das Tor. Auch Kevin Vaschauner kam in der 16. Minute per Kopfball zu einer vielversprechenden Chance, doch der Ball landete nur am Außennetz.

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Freistößen und Eckbällen, jedoch ohne weiteren Torerfolg. In der 44. Minute hatte Feldkirchen noch eine Topchance auf den Ausgleich, doch die Abwehr des SV Ludmannsdorf hielt stand. So ging es mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Feldkirchen schlägt zurück

Nach der Pause drängte Feldkirchen auf den Ausgleich. In der 47. Minute hatte Kevin Vaschauner eine Riesenchance nach toller Vorarbeit von Sebastian Schmid, doch der Abschluss traf nur das Bier eines Fans und nicht das Tor. Feldkirchen setzte den SV Ludmannsdorf weiter unter Druck und hatte in der 55. Minute durch Alexander Schwaiger eine weitere Möglichkeit, die jedoch vom Keeper pariert wurde.

Der Druck zahlte sich schließlich in der 70. Minute aus, als Tim Oman den Ausgleich für Feldkirchen erzielte. Nach einem gut platzierten Schuss stand es 1:1 und das Spiel war wieder völlig offen. Beide Teams hatten weiterhin Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Ludmannsdorf verpasste in der 82. Minute eine Riesenchance nach einem schweren Fehler in der Abwehr von Feldkirchen, doch der versuchte Lupfer landete in den Händen des Keepers.

In den letzten Minuten der Partie überschlugen sich die Ereignisse. In der 86. Minute war es Kevin Vaschauner, der mit einem erlösenenden Führungstreffer für Feldkirchen das 2:1 erzielte. Ludmannsdorf versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, doch der Keeper von Feldkirchen parierte in der 87. Minute eine gute Chance der Gastgeber. Auch in der 90. Minute scheiterten die Ludmannsdorfer mit einem Abschluss von Kevin Vaschauner.

Die Nachspielzeit von vier Minuten verging ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und so endete das Spiel mit einem 2:1-Auswärtssieg für den SV Feldkirchen. Es war ein hart umkämpftes Match, in dem die Gäste am Ende das bessere Ende für sich hatten und wichtige Punkte mit nach Hause nehmen konnten.

Unterliga Ost: Ludmannsdorf : SV Feldkirchen - 1:2 (1:0)

86 Kevin Vaschauner 1:2

70 Tim Oman 1:1

3 Michael Augustin Jakopitsch 1:0

