Acht Treffer: Kantersieg für SV Feldkirchen gegen ASKÖ Mittlern

Details Montag, 07. Oktober 2024 11:14

Im Duell der Unterliga Ost zeigte der SV Feldkirchen eine beeindruckende Leistung und besiegte den ASKÖ Mittlern mit einem deutlichen 8:0. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Feldkirchner den Grundstein für den Sieg und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Nach einem frühen Rückschlags für die Gäste durch eine rote Karte dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und sorgten für einen ungefährdeten Heimerfolg. Das Spiel war von Anfang an einseitig, mit einer bemerkenswerten Torausbeute der Heimmannschaft.

Frühe Führung und Dominanz von Feldkirchen

Das Spiel begann mit einer klaren Überlegenheit des SV Feldkirchen. Bereits in der 13. Minute brachte Kevin Vaschauner die Feldkirchner in Führung und setzte damit ein frühes Zeichen. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel und ließen den Gästen aus Mittlern kaum Raum zur Entfaltung. In der Anfangsphase war deutlich, dass Feldkirchen die aktivere Mannschaft war, während ASKÖ Mittlern überwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt war. Nur wenige Minuten später, in der 29. Minute, baute Sebastian Schmid die Führung weiter aus und erhöhte auf 2:0.

Der Druck auf die Gäste wurde in der 42. Minute noch größer, als Günther Zussner von ASKÖ Mittlern mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Mit einem Mann weniger auf dem Platz und einem Rückstand zur Halbzeit, schienen die Gäste bereits geschlagen. Die Halbzeitpause brachte keine Besserung für die Gäste, die Trainer und Zuschauer vom ASKÖ Mittlern waren unzufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft.

Torreigen in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte der SV Feldkirchen den Druck weiter. Die zweite Hälfte begann mit einem Sturmlauf der Heimmannschaft. In der 59. Minute war es Bajro Besic, der mit seinem Tor auf 3:0 stellte. Nur eine Minute später, in der 60. Minute, folgte der nächste Treffer durch Sebastian Schmid, der das 4:0 markierte. Der Torreigen ging weiter, als Tim Oman in der 65. Minute das fünfte Tor für die Feldkirchner erzielte.

Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt keine Antwort mehr auf die Angriffe des SV Feldkirchen, und so folgten weitere Treffer in schneller Abfolge. In der 71. Minute konnte Tim Oman erneut treffen, bevor Bajro Besic in der 76. Minute seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte. Der Schlusspunkt wurde von Kevin Vaschauner in der 85. Minute gesetzt, der mit seinem zweiten Tor des Spiels das 8:0 perfekt machte.

Der SV Feldkirchen bewies in diesem Spiel eindrucksvoll seine Stärke und setzte mit diesem deutlichen Sieg ein klares Zeichen in der Unterliga Ost. ASKÖ Mittlern hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und die kommenden Spiele nutzen, um verlorene Punkte aufzuholen. Der überzeugende Auftritt der Feldkirchner wird ihren Gegnern in der Liga sicherlich nicht entgangen sein.

Unterliga Ost: SV Feldkirchen : Mittlern - 8:0 (2:0)

85 Kevin Vaschauner 8:0

76 Bajro Besic 7:0

71 Tim Oman 6:0

65 Tim Oman 5:0

60 Sebastian Schmid 4:0

59 Bajro Besic 3:0

29 Sebastian Schmid 2:0

13 Kevin Vaschauner 1:0

